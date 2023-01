Toscana, il resort Castelfalfi entra nel circuito Virtuoso

Castelfalfi entra nel prestigioso circuito Virtuoso dei viaggi di lusso in vista della stagione 2023, al via il 1° aprile: un gioiello sviluppato su una tenuta di 1.100 ettari tra Firenze, San Gimignano, Volterra e la costa livornese.

L’affiliazione al network, che racchiude una selezione delle migliori agenzie e partner del mondo a livello globale, rientra nella strategia di riposizionamento in chiave luxury del borgo toscano, voluta dalla nuova proprietà in seguito all’acquisizione da parte del mecenate indonesiano Sri Prakash Lohia nel 2021.

Già nella stagione scorsa il piano di investimenti ha apportato cambiamenti strutturali e nel design dell’hotel diffuso 5 stelle lusso Toscana Resort Castelfalfi, oltre all’incremento di servizi ed esperienze inediti – fra cui i nuovi kid club e parco avventura – fruibili sia dagli ospiti interni sia dai locali o dai viaggiatori internazionali in vacanza nella regione, con l’obiettivo di preservare il valore naturalistico del borgo.

I risultati ottenuti hanno permesso a Castelfalfi di crescere in maniera esponenziale sul mercato americano e di consolidare il primato sui mercati nazionale, tedesco e del Regno Unito, anche sul Golf club da 27 buche, il più grande della regione.

Per la stagione in arrivo previste numerose novità, che permetteranno di innalzare ulteriormente gli standard di prodotto, grazie alla collaborazione con designer di fama internazionale scelti per il restyling delle suite al Toscana Resort Castelfalfi, la creazione di nuove ed esclusive signature suite, il rinnovamento della Spa e la progettazione del nuovo ristorante dell’hotel, che offrirà un’esperienza unica in spazi diversi per atmosfera e per offerta gastronomica.