Tour2000AmericaLatina aggiunge la Giamaica alle destinazioni caraibiche

Nella programmazione di Tour2000AmericaLatina, c’è una nuova destinazione caraibica: la Giamaica. «L’apertura della Giamaica in stile Tour2000AmericaLatina, quindi con una rosa di tour per chi vuole vivere un’esperienza unica sull’isola, completa la nostra offerta di tour per scoprire i caraibi spagnoli – dice Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina – Ci aspettiamo grandi risultati da questa nuova destinazione e siamo sicuri che il mercato italiano apprezzerà una Giamaica fatta non solo di vita in resort».

Ecco gli itinerari proposti, a cominciare da “In viaggio con Bob Marley”, itinerario di 11 giorni/9 notti per conoscere i luoghi che ricordano il grande musicista attraverso la visita al Museo di Bob Marley e a Nine Miles, il villaggio dove nacque nel 1945. Il tour prosegue con la visita di Ocho Rios, con le sue cascate e il mercato dell’artigianato “Craft Market”, per finire sulle spiagge più belle di Treasure Beach e Frenchman’s Cove.

“Giamaica, la costa Sud” è un tour di 9giorni/7notti per conoscere Kingston – la capitale – e la sua storia coloniale, visitare il Museo del grande Bob Marley nel centro storico della città, scoprire Treasure Beach con le spiagge e il caratteristico villaggio, conoscere il tipico mercato di Ocho Rios e le sue cascate e infine rilassarsi sulle spiagge di Negril.

E ancora, “Giamaica: musica e spiagge” di 9 giorni/7notti è pensata per vivere appieno lo spirito della Giamaica, dal paese natale di Bob Marley al mercato dell’artigianato “Craft Market” fino a Ocho Rios e ammirare il curioso fenomeno della Laguna luminosa.

Infine, la proposta “Viaggio di Nozze in Giamaica: Cascate, Montagne & Spiagge” per scoprire le baie nascoste di Treasure Beach, Alligator Pond e Lover’s Leap e visitare le Blue Mountains e le piantagioni di caffè.

«Gli itinerari proposti da Tour2000AmericaLatina rispecchiano appieno la nostra offerta e permettono di scoprire l’anima più autentica della Giamaica – ha commentato Gregory Shervington, regional director Continental Europe di Jamaica Tourist Board – Siamo felici che un altro importante player vada ad arricchire le proposte presenti sul mercato italiano, da sempre asset strategico in termini di arrivi nel nostro paese. Gli italiani, infatti, amano fare le vacanze al mare all’insegna del relax nella zona di Negril, anche se nell’ultimo periodo abbiamo notato che stanno iniziando ad apprezzare anche viaggi più avventurosi, alla scoperta di nuovi luoghi ed esperienze».