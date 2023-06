Tour2000AmericaLatina, roadshow con Explora e Ita

È scattato il roadshow con 10 tappe di Tour2000AmericaLatina, in collaborazione con Explora e Ita Airways. Il tour operator è specializzato nell’organizzazione di viaggi nei Paesi del Centro, Sud America, Messico e Caraibi, Explora è il brand di lodge esclusivi nei luoghi più suggestivi di Cile, Bolivia, Argentina e Perù, mentre la compagnia di bandiera propone voli diretti dall’Italia per Rio de Janeiro, San Paolo in Brasile, Buenos Aires in Argentina.

Il roadshow è partito il 6 Giugno a Torino, poi il 7 a Milano e Bergamo, l’8 a Monza e Bologna, il 12 a Rapallo, il 13 a Mestre e Vicenza, il 14 a Verona, infine il 15 a Firenze.

«Siamo entusiasti del successo ottenuto nelle prime tappe del nostro road show per gli agenti di viaggio – spiega Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina – Pranzi e serate con piccoli gruppi di agenti di viaggio per avere l’opportunità di approfondire tutte nostre proposte, le promozioni Explora e le proposte Ita Airways per l’America Latina».

«I viaggiatori che scelgono le esperienze nei lodge Explora all’interno dei loro tour in America Latina desiderano vivere esperienze autentiche nel rispetto della natura e delle popolazioni del luogo – afferma Adrien Champagnat, Rappresentate Explora per l’Europa – Per questo motivo abbiamo scelto come partner Tour2000AmericaLatina, da sempre attento a un turismo responsabile ed ecosostenibile di alto livello con proposte ecoluxury davvero uniche».