Tourism Malaysia torna in Bit nel segno del green

Rinnova la sua partecipazione a Bit Milano Tourism Malaysia, posizionata al Padiglione 4 Stand C82/A83. Presente la delegazione guidata da Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi, e responsabile per i mercati di Italia, Spagna e Portogallo, che ospiterà Malaysia Airlines, Berjaya Hotels & Resorts, The Taaras Redang, Lotus Asia Tours come co-espositori.

La Malesia in fiera evidenzierà i suoi “x factors” per incoraggiare i turisti italiani a viaggiare e spingere gli operatori turistici ad abbracciare i nuovi modi di fare turismo. Dei 15 milioni di dipendenti attivi nel Paese, l’industria del travel impiega più di 3,5 milioni di persone in diversi settori. Il 35,4% è impiegato nel settore del food&beverage, il 33,6% lavora nel commercio e il 17,6% è direttamente collegato ai servizi utilizzati dai turisti.

«La Malesia è un Paese pieno di diversità. È fra i dodici Paesi con la più alta percentuale di diversità al mondo con migliaia di specie di flora e fauna. La natura è uno dei nostri simboli, il che rende la Malesia un Paese perfetto per lo sviluppo del turismo sostenibile. Molte regioni del Paese offrono un’autentica esperienza di ecoturismo, come lo stato di Sabah, con il Sepilok Orangutan Sanctuary, il Sarawak e il Mulu National Park. La Malesia è anche un Paese ricco di cultura, dove in alcune zone è possibile vivere l’esperienza a contatti con le comunità locali grazie al Malaysia Homestay Programme», ha commentato Dato’ Zainuddin Abdul Wahab, direttore generale di Tourism Malaysia.

La campagna di promozione di Tourism Malaysia rappresenta l’impegno costante verso l’obiettivo di incrementare i numeri del turismo in entrata nell’auspicio di raggiungere 15,6 milioni di arrivi turistici internazionali.

Dal 1° maggio 2022, la Malesia ha accolto 16.914 italiani fino a novembre. Agosto, il mese delle vacanze per eccellenza, ha visto il più alto aumento degli arrivi in Malesia con 5.182 turisti dall’Italia.