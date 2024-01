Towns of Italy acquisisce il t.o. siciliano Mediterranea Trekking

Towns of Italy Group ha completato l’operazione di acquisizione di Mediterranea Trekking – Medtrek S.r.l., tour operator incoming specializzato in esperienze outdoor & active in Sicilia.

Fondata nel 2005 e con sede a Messina, Mediterranea Trekking si è distinta negli anni come punto di riferimento nel turismo esperienziale nella regione, offrendo un’ampia gamma di servizi per attività outdoor di alta qualità. Già partner di lunga data di Towns of Italy Group, Medtrek ne condivide a pieno i valori vocati alla creazione di esperienze autentiche e coinvolgenti, con guide locali esperte per piccoli gruppi di visitatori, privilegiando la collaborazione con piccole strutture e fornitori locali per garantire ai viaggiatori un’immersione genuina nelle tradizioni e nella cultura dei luoghi visitati.

Luca Perfetto, ceo di Towns of Italy Group, ha dichiarato: «L’acquisizione di Medtrek rappresenta un passo significativo nel nostro percorso di crescita strategica, volto a costruire un’offerta di turismo esperienziale strutturata in tutto il Paese e al tempo stesso autentica, valorizzando l’expertise locale sviluppata in anni di lavoro sul campo. L’integrazione del loro prezioso know how contribuirà a rafforzare il nostro presidio territoriale in Sicilia e ci consolida ulteriormente come leader nel settore, per offrire un turismo professionale e di alta qualità in tutta Italia».

Igor Fedele, fondatore e direttore tecnico di Mediterranea Trekking, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova avventura con Towns of Italy Group. La combinazione delle nostre competenze, le nostre sinergie di valori e visione aprono le porte a un’offerta di esperienze turistiche ancora più ricca e di alta qualità in Sicilia. Guardiamo al futuro con fiducia e impegno nel contribuire al successo di questa collaborazione».

L’operazione di acquisizione è stata completata lo scorso 20 dicembre e si inquadra nel piano di sviluppo di Towns of Italy Group nel Sud Italia , avviato con l’apertura di un grande Tourist Hub & Cooking School a Palermo nella scorsa primavera e il contestuale lancio della nuova linea di prodotti esperienziali in Sicilia.

Towns of Italy Group ha ricevuto nel 2022 un investimento di 5,5 milioni di euro da Cdp Venture Capital Sgr, tramite il Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud e Smp Holding.