Traffico aereo, Sita lancia la soluzione di messaggistica Act Connect

Sita, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha lanciato una nuova soluzione di messaggistica globale innovativa che aiuterà a ridefinire il modo in cui funzionano le comunicazioni dell’Air Traffic Control.

Sita Atc Connect consente la condivisione delle informazioni sui voli con i fornitori di servizi di navigazione aerea in modo rapido e sicuro in tutto il mondo, fornendo comunicazioni semplificate per facilitare lo scambio di dati e garantire che le operazioni di volo si svolgano nel modo più fluido ed efficiente possibile.

La nuova piattaforma di messaggistica offre una soluzione globale facile da usare per compagnie aeree, aeroporti e operatori di terra per scambiare messaggi operativi di volo con gli Air Navigation Service Provider. Questo può includere piani di volo, Notices to Airmen che avvisano i piloti di potenziali pericoli lungo una rotta di volo o in una località che potrebbe influenzare il loro volo, e altri avvisi essenziali.

Una tecnologia, inoltre, che è facilmente integrabile e supporta pienamente il passaggio dalle reti di telecomunicazioni aeronautiche legacy ai moderni sistemi di gestione della messaggistica dei servizi di traffico aereo. Grazie all’interoperabilità completa, consente ai fornitori di servizi di condividere messaggi di file e immagini di grandi dimensioni con funzioni avanzate per lo scambio di dati.

Martin Smillie, senior vice president di Sita communications and data exchange, ha dichiarato: «La combinazione di sistemi legacy e moderni per il traffico aereo in diversi mercati globali aumenta complessità e aggiunge ritardi inutili alla navigazione nei cieli. Sita Atc Connect si adatta automaticamente alle diverse comunità di navigazione aerea in tutto il mondo con una connessione di comunicazione globale unica, innovativa, rapida e sicura. Questo è veramente il futuro della messaggistica Arc, poiché migliora l’efficienza e consente all’industria di offrire operazioni affidabili e puntuali».