Transizione ecologica, Boeing lancia la Saf Dashboard

Boeing ha lanciato Saf Dashboard, uno strumento che tiene traccia della capacità prevista di carburante per l’aviazione sostenibile (Saf) nel prossimo decennio. Basato sui dati raccolti da BloombergNEF, la dashboard aggrega gli annunci di capacità Saf totale da parte dei fornitori su scala globale e può filtrare la fornitura prevista in base al percorso di produzione, al luogo e ad altri parametri. Lo strumento è accessibile sul nuovo hub Sustainable Aerospace Together di Boeing.

La piattaforma è stata presentata in occasione del Paris Air Show 2023 nell’ambito della discussione tra gli stakeholder del settore in merito all’attuale impronta del Saf e ai futuri livelli di produzione necessari per raggiungere l’obiettivo dell’industria dell’aviazione commerciale di azzerare le emissioni entro il 2050.

«Il Saf riduce le emissioni di CO2 fino all’85%, una quota che potrebbe anche essere superiore, nel corso del ciclo di vita del carburante, offrendo il maggior potenziale di decarbonizzazione dell’aviazione nei prossimi 30 anni – ha dichiarato Chris Raymond, chief sustainability officer di Boeing – La Saf Dashboard illustra i dati secondo una modalità visiva, nel frattempo la nostra industria lavora insieme ad altri settori per aumentare la produzione di Saf per un futuro aerospaziale più sostenibile».

Il rilascio di Saf Dashboard avviene dopo che, a maggio, Boeing ha lanciato la versione pubblica del Boeing “Cascade” Climate Impact Model, uno strumento di modellazione dei dati che identifica gli effetti di una serie di soluzioni di sostenibilità per ridurre le emissioni di anidride carbonica dell’aviazione.