Travelport lancia Smartpoint Cloud per le agenzie di viaggi

Travelport ha annunciato il lancio di Smartpoint Cloud su Travelport+, che offrirà alle agenzie un modo più intuitivo ed efficiente di vendere e gestire i viaggi.

Con Smartpoint Cloud, gli agenti potranno ricercare, filtrare, trovare e creare pacchetti su misura per ogni tipo di cliente, comprese opzioni di ricerca di hotel e voli completamente personalizzabili e offerte Ndc.

«Gli agenti di viaggi sono i veri retailer del nostro settore e il lancio di Smartpoint Cloud su Travelport+ aiuterà i nostri partner a fornire più valore sia ai loro clienti che ai fornitori – ha dichiarato Tom Kershaw, chief product & technology officer di Travelport – Come ogni buona innovazione tecnologica, questi strumenti sono semplici da usare e affrontano le sfide principali con cui la comunità dei consulenti di viaggio si confronta. Smartpoint Cloud personalizzerà ulteriormente i flussi di lavoro degli agenti e aiuterà a guadagnare di più».

Realizzata tenendo conto della necessità delle agenzie di addestrare e avviare nuovi operatori, l’interfaccia grafica (Gui) di Travelport+ è stata progettata per fornire un’esperienza più semplice e facile da usare, che velocizza il flusso di lavoro in agenzia. Gli agenti che preferiscono lavorare con un’interfaccia tradizionale (criptica) hanno la flessibilità necessaria per farlo.

“Smartpoint Cloud contribuisce anche a fornire maggiore trasparenza sulle offerte – spiega in una nota Travelport – consentendo agli agenti di avere a portata di mano le informazioni pertinenti per lo shopping comparativo. Inoltre, le nuove funzionalità di Trip Quote integrano sia le offerte gds che quelle Ndc, consentendo agli agenti di presentare scelte più personalizzate e un servizio migliore. Smartpoint Cloud migliora anche le funzionalità di cambio per automatizzare il calcolo dei costi di cambio e ridurre gli errori”.

Anthony Rader, director of airline retailing technology di American Airlines, ha commentato: «Abbiamo visto la direzione che Travelport sta prendendo per supportare la vendita al dettaglio moderna. Le soluzioni Smartpoint Cloud e Travelport+ sono veramente convincenti e all’avanguardia».