Trecento lodge di ultima generazione per Club del Sole

Club del Sole avanti tutta. Dopo un 2022 chiuso con una crescita del 51% del fatturato rispetto al 2019, il Gruppo, tra i leader in Italia delle vacanze all’aria aperta, apre la stagione 2023 con un incremento a doppia cifra rispetto alle previsioni anche per quanto riguarda i mercati esteri, indice di un crescente interesse di mercato verso l’open air e il modello Club del Sole di “villaggio potenziato”: si tratta di un nuovo modello di villaggio che evolve il modello camping village a favore di villaggi all’aria aperta full service.

Inoltre, la nuova stagione parte con importanti rinnovamenti, sia nei servizi che nell’offerta di prodotto: oltre 300 nuove lodge di ultima generazione, realizzate con materiali riciclati e riciclabili, ampliamento delle aree ricreative e dei parchi piscine, estensione del progetto Family Dog Friendly a tutte le strutture del Gruppo, il protocollo di ospitalità per gli amici a 4 zampe, la Bike Experience, un vero e proprio ecosistema per integrare sempre di più il bike tourism nel ventaglio delle offerte dei Villaggi. Infine il progetto business, Workin’ Glamp, un concept innovativo per eventi business 100% open air.

Tra i progetti 2023 spiccano rilevanti novità orientate a nuovi segmenti di mercato, come una nuova area dedicata a cerimonie ed eventi e business presso il Desenzano Lake Village, affacciato sul Lago di Garda. Novità anche nel settore della ristorazione, con il rinnovamento strutturale e funzionale grazie al supporto dello Chef stellato Fabio Groppi.

Più ricca anche l’offerta dei servizi. Oltre al progetto Bike Experience – esteso alle strutture Spina Family Camping Village e Risacca Family Camping Village – ampliato con il Girasole Tour, saranno iinstallati sei campi da Padel nelle strutture del Polo Rimini e Riccione.

Recente la partnership con Freedome, startup innovativa e un marketplace di esperienze outdoor, per offrire ai clienti di Club del Sole un’esperienza di vacanza ancora più completa e personalizzata. Verranno potenziati i parchi piscine con l’installazione di un Parco Acquatico aggiuntivo con pool bar al Romagna Family Village in perfetto stile caraibico. Allo Stella Del Mare Family Camping Village verrà, invece, realizzato il format innovativo Green Beach, una spiaggia completamente immersa nella natura.

Altra novità della stagione sarà l’inserimento, nella maggior parte delle strutture, di un “Full Life Concierge”, una nuova figura professionale di assistenza al cliente on-site, che accoglierà, interagirà e supporterà gli ospiti, per tutta la durata del soggiorno.

Sul fronte delle innovazioni tecnologiche, previsto il potenziamento del sistema cashless, ovvero la possibilità di effettuare pagamenti elettronici e digitali durante il soggiorno. La App My Club verrà potenziata e consentirà ai clienti di acquistare esperienze nel territorio direttamente sul proprio smartphone con un clic.

«Grandi investimenti per una stagione 2023 che è già partita con incremento a doppia cifra rispetto alle previsioni – spiega Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole – Una menzione speciale per quanto riguarda i mercati esteri, in particolare quelli di lingua tedesca, del Nord Europa e, dato a sorpresa, della Francia».