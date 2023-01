Trenitalia: arriva Full, il biglietto mensile no limits per i regionali

Un biglietto unico per viaggiare su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani. È attiva da gennaio la nuova promozione Full di Trenitalia, un ticket nominativo valido per un intero mese solare, grazie al quale è possibile usufruire di un numero illimitato di viaggi in seconda classe all’interno di una sola regione.

La promo può essere acquistata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto. Il biglietto non può essere rimborsato e non consente né il cambio nominativo né il cambio di data. Inoltre, non è ammessa alcuna riduzione e non è applicabile quella per i ragazzi.

Full consente di viaggiare in maniera multimodale a chi sceglie il treno per gli spostamenti quotidiani e, per svago e turismo, nei giorni festivi. È solo la prima di una serie di iniziative promosse da Trenitalia per il 2023, con l’obiettivo di rendere il viaggio in treno la soluzione migliore e sostenibile. Si può acquistare Full sul sito, sull’app Trenitalia e su tutti i canali di vendita.