Treno deraglia a Firenze: oltre 50 corse cancellate e maxi ritardi

«La circolazione sulla linea dell’Alta velocità riprenderà gradualmente dalle 12». La notizia arriva direttamente dagli altoparlanti della stazione centrale di Milano, dove si susseguono gli annunci di ritardi e cancellazione dopo il deragliamento di un treno merci all’altezza di Firenze sulla linea per Bologna. Trasporto ferroviario nel caos, oltre 5o treni cancellati, ritardi fino a tre ore. L’incidente ha provocato danni, ma nessun ferito.

«Circolazione ferroviaria interrotta tra Firenze e Bologna sulla linea ad Alta Velocità a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello», si legge in una nota di Rete Ferroviaria Italiana. Interrotta anche la linea regionale tra Firenze e Prato, attivati i bus di Autolinee Toscane.

Ripartito, intanto, l’Intercity Milano-Salerno rimasto fermo per ore – dalle 2,30 del mattino – con centinaia di passeggeri a bordo a seguito dell’assenza di alimentazione causata dal deragliamento. Il convoglio, obbligato a fermarsi nella piccola stazione di Zambra, vicino a Sesto Fiorentino, non è stato comunque coinvolto nell’incidente.

Grande confusione nelle principali stazioni italiane, tra cui Roma Termini e Milano Centrale, dove sono stati presi d’assalto i pullman diretti a sud. In tilt il sito di Trenitalia.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, segue «con la massima attenzione quanto successo a Firenze ed è in costante contatto con i tecnici di Rfi». In particolare, sottolinea, «è necessario garantire la riprotezione del servizio per tutti i passeggeri». Costantemente aggiornato sulla situazione anche il governatore della Toscana, Eugenio Giani. «Ho parlato con l’ad di Rfi per monitorare lo stato di avanzamento della rimozione del carro, massimo impegno per riprendere al più presto la circolazione».

