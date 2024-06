Trinity e ScuolaZoo per un viaggio studio “unconventional” in Uk

Un progetto innovativo che coniuga studio e divertimento. È il frutto prodotto dalla sinergia tra Trinity ViaggiStudio e ScuolaZoo Viaggi, con un programma esclusivo per ragazzi tra i 16 e i 18 anni per una vacanza studio in Inghilterra, nella prestigiosa sede della University of Sussex di Brighton. L’obiettivo è perfezionare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese divertendosi tra quiz battle, talent show, elegant dinner e serate disco.

La durata del soggiorno è di 8 giorni e 7 notti, a scelta tra la settimana dal 14 al 17 luglio o quella dal 21 luglio al 28 luglio. Quota individuale: 2.199 euro, con volo andata e ritorno, assistenza aeroportuale, sistemazione in camera singola, trattamento di pensione completa, lezioni e materiale didattico e le attività ricreative indicate nel programma.

«La collaborazione tra Trinity ViaggiStudio e ScuolaZoo Viaggi – spiega Giulia Roncolini, chief operating officer di Trinity ViaggiStudio Srl – nasce dall’idea di coniugare due eccellenze nell’ambito della mobilità giovanile. Trinity si occupa della parte più didattica, dove si è sempre contraddistinta per la serietà dei corsi e l’altissimo livello di insegnamento delle lingue. ScuolaZoo Viaggi si inserisce con la sua programmazione ricreativa e ludica dove è leader indiscussa».

“Sappiamo – osserva Martina Palazzi, tour operator buyer ScuolaZoo Viaggi – che la conoscenza delle lingue non è solo una materia scolastica, ma un vero e proprio strumento per comunicare, crescere e fare amicizie in tutto il mondo».

La vacanza studio si svolge a Brighton, una delle principali località turistiche della Gran Bretagna, nell’East Sussex, a un’ora di treno da Londra. La University of Essex è l’unica del Regno Unito a trovarsi all’interno di un Parco Nazionale, con aule attrezzate in modo da offrire un ambiente stimolante per le lezioni.

Le lezioni in lingua inglese sono venti alla settimana, condotte da docenti qualificati che seguiranno i ragazzi con attenzione, previo placement test per individuare il livello di conoscenza di ogni studente e organizzare classi omogeneeper età e livello linguistico.

Le attività ludico ricreative sono state pensate per coinvolgere gli adolescenti seguendo i loro gusti ed esigenze: dal welcome meeting della prima sera, con uno speed date per iniziare a conoscersi, all’aperitivo sulla spiaggia di Brighton, alla games night, con giochi in stile ScuolaZoo Viaggi.

La vacanza studio è, inoltre, un’occasione fantastica per scoprire luoghi bellissimi: dalla visita di Brighton con il silent walk tour, ascoltando musica in cuffia, alle escursioni a Chichester, Eastbourne e, naturalmente, Londra.