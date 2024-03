Tunisia, Jatlaoui nuovo direttore dell’Ente del Turismo in Italia

Nuovo direttore per l’Ente Nazionale Tunisino del Turismo in Italia che nomina Karim Jatlaoui in sostituzione di Souheil Chaabani.

Tra i primi impegni per il nuovo direttore l’incontro con i protagonisti del mondo turistico italiano alla Bmt di Napoli.

Il mercato italiano,storico e molto importane per la Tunisia, con 123.000 arrivi nel 2023 ha superato il numero raggiunto nel 2019.

Il Paese sta investendo per promuovere un turismo diverso, sostenibile ed ecologico, che sappia rispondere alle esigenze e alle aspettative dei nuovi turisti che potranno conoscerlo oltre la sua tradizionale offerta turistica balneare, culturale e legata al deserto.

Per questo, l’Ente Tunisino per il Turismo lavora per sostenere il trade italiano con una serie di azioni dedicate che si svilupperanno con educational, campagne congiunte con i tour operator, serate, partecipazione alle fiere.

Il neodirettore porta con sé un’esperienza pluridecennale nel settore del turismo; ha già rappresentato la Tunisia in Italia dagli inizi degli anni 2000 e, dopo una parentesi quinquennale in Cina, ha ricoperto cariche direttive presso la sede in Tunisia.

“È un onore per me intraprendere nuovamente quest’avventura e rappresentare la Tunisia in Italia», ha commentato Karim Jatlaoui.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Ente Nazionale Tunisino del Turismo