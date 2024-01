Turespaña svela il suo Piano 2024: focus sul trade

Anno nuovo, nuovi piani per l’Ente spagnolo del turismo di Roma (Turespaña) che ha presentato al mercato B2B italiano un programma ricco di azioni a favore della destinazione Spagna.

Focus sulla formazione con diversi educational del mondo del travel sulla destinazione, cominciando con Valencia, la città Verde europea 2024, dove si svolgeranno, dal 22 al 25 febbraio, le giornate professionali di Spain Convention Bureau per il mercato italiano in collaborazione con L’Ente spagnolo del turismo (Turespaña) e Valencia Convention Bureau. Quattro giorni di fam trip, workshop, attività di networking insieme ai rappresentanti dei Convention Bureau delle più amate mete spagnole.

Altri educational previsti toccheranno le Canarie, l’Andalusia, Valencia, Castiglia e Leon, Asturie, Madrid, Cantabria, Castiglia la Mancia, Baleari e Galizia, con la presentazione dell’offerta gastronomica, culturale e naturale delle destinazioni come elementi centrali nella promozione.

«La formazione degli agenti di viaggi è qualcosa di estremamente importante per noi e le opportunità sono molte» – sottolinea Gonzalo Ceballos, direttore dell’Ente a Roma – Ci sono lo Spain specialist program e alcuni programmi fortemente accattivanti, con itinerari interattivi e un formato molto dinamico a metà strada tra il podcast e la presentazione digitale, che consentiranno la scoperta di nuove destinazioni ed esperienze. E, sempre, per gli agenti e i professionisti del “travel” ricordiamo la “guida”, la piattaforma TourspainIt – Travelexpert con contenuti, notizie e percorsi turistici pronti all’uso».

Per quanto riguarda la partecipazione dell’Ente alle Fiere ed eventi di settore, in programma la presenza a TourismA, dal 23 al 25 febbraio; al Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale di Firenze, il 5 al 7 aprile; al TravelExpo – Borsa Globale dei Turismi, a Città del Mare (Pa); e alla Bto di novembre alla Stazione Leopolda di Firenze, per finire con la Bmt di Napoli, marzo, insieme a 10 coespositori e il Ttg Travel Experience di Rimini, in ottobre.

Durante il 2024 si confermeranno le partnership già avviate con Fiavet, Gambero Rosso – per eventi enogastronomici rivolti a stampa e trade – “Green me”, per la valorizzazione della sostenibilità, e con alcuni tour operator, come Boscolo e Guiness Travel. Dal lato compagnie aeree sulla destinazione, diversi progetti in cantiere come quello con con Binter per la promozione delle Isole Canarie, con partenza voli da Firenze.

Non mancheranno progetti dedicati alla sostenibilità e alla valorizzazione di mete sostenibili come Benidorm – prima destinazione completamente accessibile – che condividerà la sua esperienza insieme ad altri enti e destinazioni.

Iberia e WizzAir presenteranno nuove rotte e collegamenti per diverse città spagnole. Naar, Volonline, Four Seasons natura e cultura e King Holidays, presenteranno la loro proposta di pacchetti e itinerari per scoprire la destinazione.