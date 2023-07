Turismo nautico, Regioni e Mitur lanciano 17 itinerari

Il turismo nautico in Italia prosegue nella parabola ascendente anche per il 2023, favorito – come noto – dai 7.500 km di coste, che permettono al nostro Paese di avere 162.455 posti barca, di cui 67.983 nei 285 porti turistici, 44.805 negli approdi turistici e 49.667 in punti di ormeggio.

Con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il settore, Regioni e ministero del Turismo hanno sottoscritto – in collaborazione con Enit – un accordo di programma con cui hanno affidato ad Assonautica il compito di promuovere il progetto “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto” nell’ambito del Piano di promozione “Viaggio italiano – Scopri l’Italia che non sapevi”.

Nel progetto sono inseriti 17 itinerari – in fase di pubblicazione su Italia.it ed Enit.it – ispirati ad antiche rotte e fruibili da viaggiatori in possesso di un’imbarcazione o che ne abbiano noleggiata una.

I promotori sottolineano come l’esperienza di viaggio in barca sia anche sostenibile e slow, coniugando vita a contatto con la natura e desiderio di conoscenza dei luoghi, dei sapori, da nord a sud.

Inoltre, è un tipo di vacanza che ha prodotto un incremento dell’indotto economico: per ogni euro di fatturato dell’industria nautica italiana se ne generano altri sette, in modo diretto e indiretto. E l’Organizzazione mondiale del turismo annuncia una crescita del turismo esperienziale del 57% entro il 2030.

Il turismo nautico così come sostenuto da “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto” è in sintonia con obiettivi e indicazioni della Strategia Europea per il Turismo Costiero e Marittimo, del 4° Pilastro tematico della Strategia Eusair (Macro Regione Adriatico Ionica) e della recente Risoluzione del Parlamento Europeo sulla Strategia per lo sviluppo del Turismo sostenibile, con cui si invita la Commissione Ue a porre in essere iniziative per promuovere e finanziare porti e attivare rotte e itinerari nautici .