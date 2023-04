Turismo, ora Liverpool scommette sull’Eurovision 2023

I grandi eventi come occasione per fare marketing territoriale. È quanto sta facendo giustamente Liverpool in Inghilterra, in vista dell’Eurovision Song Contest che è uno degli eventi più attesi nel panorama musicale mondiale, e che avrebbe dovuto svolgersi in Ucraina ma che a causa della guerra si terrà invece nella città ingleseorigine di tanti musicisti famosi come i Beatles e riconosciuta dall’Unesco come City of Music.

Ad analizzare il caso Liverpool-Eurovision, con relativo impatto economico e turistico, è stata la “solita” The Data Appeal Company con il partner PredictHq: lo studio ha riguardato tutti i trend in atto nella città inglese dal 1° al 15 maggio.

La mega kermesse musicale si svolgerà alla Liverpool Arena, che ha una capienza di 11mila persone. Stando alle previsioni di PredictHq sia le due semifinali che la finale faranno il tutto esaurito, con le due Afternoon Preview per cui sono attese circa 2.700 presenze in totale. La spesa stimata solo per la giornata della finale del 13 maggio è di 914.467 dollari. Mentre nell’official zone dell’Eurovillage sono previste oltre 25mila persone.

Costola dell’Eurovision è l’Eurofestival, che offre un fitto calendario di eventi tra concerti, mostre e show. Nelle prime due settimane di maggio, inoltre, Liverpool ospiterà alcune delle partite di calcio di Premier League più seguite di sempre: Liverpool-Fulham, con 44,491 persone attese (3 maggio); e Liverpool-Brentford, con 49,484 persone attese (6 maggio).

HOTEL E VOLI

Come riportato da Data Appeal, non appena è stato annunciato che l’Eurovision si sarebbe tenuto a Liverpool, i prezzi degli hotel sono schizzati da 450 fino a 8mila sterline a notte. Questo aumento delle tariffe potrebbe aver spinto quindi molti visitatori a fare tappa in altre regioni vicine, amplificando gli effetti positivi sul turismo di tutto il nord Uk.

Nei primi 15 giorni di maggio, la società ora parte del Gruppo Almawave, spiega come la curva dell’occupazione registrata sulle Ota cresce sensibilmente in corrispondenza della finale del 13 maggio, con tariffe medie che raggiungono i 354 euro a notte per una camera doppia.

È probabile che con l’avvicinarsi dell’evento le strutture ricettive saranno al completo, sia durante la settimana che nel weekend. Tra le città più costose c’è quella di Kensington and Fairfield, dove si superano addirittura i mille euro a notte. Quanto alle preferenze, i turisti prediligono i 4 stelle con tariffa media tra i 214 e i 309 euro, e i ristoranti etnici, in particolare le due sedi del ristorante caraibico Turtle Bay e il Sanskruti, che serve cucina indiana e vegetariana.

SENTIMENT SCORE E TRAVEL BAROMETER DI LIVERPOOL

Infine, gli indici proprietari di The Data Appeal hanno analizzato da diversi punti di vista la reputazione attuale di Liverpool: oggi la destinazione è molto apprezzata.

Il Sentiment Score, che riflette l’opinione complessiva degli utenti su tutte le attività del luogo, è estremamente positivo e si attesta negli ultimi sei mesi su un livello di 85.3/100, in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche il Travel Barometer, che misura il livello di salute dell’intero comparto turistico, è altissimo e si attesta al 96.5/100.