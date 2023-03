Turisti tutto l’anno: l’Isola di Smeraldo si promuove a Milano con la Ireland Week

Regionalità e stagionalità: saranno queste le due parole chiave dell’Irlanda. Il Paese ha registrato nel 2022 il 75% dei flussi turistici del 2019, conferma la ripresa anche dal mercato italiano e prosegue sulla scia della campagna “Irlanda tutto l’anno” per raccontarsi come destinazione per tutte le stagioni, grazie anche ai nuovi voli lanciati che portano in primo piano anche gli scali regionali, e a eventi coinvolgenti come il ritorno della Ireland Week a Milano.

Inizia per Turismo Irlandese una nuova fase nel piano strategico nazionale, come racconta Marcella Ercolini, direttrice in Italia: «La fase di “rebuild” ha obiettivi chiari per il triennio 2023-2025 legati alla sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale, ponendo al centro di piani e attività lo sviluppo delle regioni e delle stagionalità.

A sostenere la strategia è anche lo sviluppo degli aeroporti regionali, permettendo a un viaggiatore evoluto di muoversi fuori stagione ed esplorare territori meno conosciuti». Oltre ai voli Aer Lingus e Ryanair per Dublino da oltre 19 città italiane, dallo scorso autunno si sono aggiunte le rotte Genova-Dublino e Brindisi-Dublino, le nuove tratte su Cork, capitale culinaria e punto di accesso al su di County Kerry e della Wild Atlantic Way, new entry le rotte bisettimanali in partenza da Roma Fiumicino, da Milano Bergamo e da Venezia attive tutto l’anno. E torna il volo Milano Bergamo-Belfast, con Ryanair due volte alla settimana dal 31 marzo 2023.

E grandi potenzialità hanno gli scali di Knock (Ireland West Airport), e per l’estate Shannon da Napoli, strategici per la Wild Atlantic Way.

L’Irlanda scommette sull’appetibilità di ponti e vacanze 2023 e lancia un primo grande stimolo con la Ireland Week, la settimana in cui, intorno all’amata festa di San Patrizio del 17 marzo, Milano torna a vestirsi di verde smeraldo dal 12 al 19 marzo con appuntamenti diffusi.

Il programma prevede eventi di musica tradizionale, rock e danze irlandesi dal vivo con i buskers (i caratteristici musicisti di strada) e ballerini irlandesi in differenti strade della città. La cultura irlandese sarà declinata in due mostre fotografiche esterne, una in Via Dante dedicata alle icone e alle tradizioni irlandesi e la seconda dedicata ai luoghi cinematografici. Tanti gli eventi per parlare di letteratura, di cinema, di miti e leggende, ma anche appuntamenti food, come il debutto di “A Taste of Ireland” Food Festival, ideato in collaborazione con la sede italiana di Bord Bia – Irish Food Board e che vede anche la partecipazione di alcuni iconici brand irlandesi come Guinness, Baileys, Roe&Co e Kerry Gold. L’evento coinvolgerà selezionati ristoranti, che inseriranno nel menu un piatto irlandese interpretato dallo chef.

EXPERIENCE IRELAND ANCHE PER IL TRADE

Spazio anche ai professionisti del turismo: Experience Ireland sarà lo showcase con operatori irlandesi il 15 e 16 marzo, in cui presenteranno prodotti, esperienze e destinazioni agli agenti di viaggi, trade e media in una sessione dedicata (su invito) e a seguire al pubblico in una due giorni di incontri e dimostrazioni dal vivo, presso lo Spirit de Milan. «Gli italiani confermano l’interesse a rivolgersi in agenzia sia per viaggi di gruppo che individuali, e questo evento è anche un modo per ribadire il nostro rapporto privilegiato con il trade e ispirare gli adv con nuovi spunti e idee di viaggio», spiega Ercolini.

E in occasione della Ireland Week sarà lanciato uno speciale Green Friday, con diverse offerte speciali per chi prenoterà un viaggio in Irlanda durante la settimana, disponibili sul sito Irelandweek.it.

La Ireland Week farà anche da traino per il lancio della nuova campagna di Turismo Irlandese, “Irlanda, dritto al cuore” , che racconterà le emozioni che i visitatori e i residenti provano vivendo e visitando l’Irlanda.