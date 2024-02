Turkish Airlines, più voli dall’Italia a partire da marzo

Potenziamento dell’offerta di Turkish Airlines sull’Italia. Da fine marzo, la compagnia aerea turca aumenterà le frequenze dei voli da e per gli aeroporti di Bologna, Bari, Palermo e Napoli a partire dal 31 marzo 2024 per complessivi 52 voli settimanali.

Questa decisione riflette il continuo impegno della compagnia aerea nell’offrire opzioni di viaggio comode e flessibili ai suoi passeggeri, soprattutto alla luce dell’imminente periodo estivo e del previsto aumento del traffico. Con questa iniziativa, la compagnia aerea mira a espandere continuamente la sua rete di voli come una delle tappe più significative del suo piano di crescita nel nostro paese operando in totale 136 voli da e per 8 destinazioni italiane.

Inoltre, l’accordo firmato tra Turkish Airlines e Ita Airways, in vigore da luglio 2023, offre una maggiore flessibilità in termini di scelte di volo tra la Turchia e l’Italia e fornisce servizi migliori ai clienti di entrambe le compagnie. Nel dettaglio i voli Istanbul-Bologna e viceversa passeranno da 18 a 21 frequenze settimanali a partire dal 31 marzo 2024. I voli tra Istanbul e Bari aumenteranno da 5 a 7 frequenze settimanali; le rotte da e per Palermo passeranno da 4 a 6 frequenze settimanali, e infine i collegamenti con Napoli da 12 a 18 frequenze settimanali.

Commentando l’aumento della frequenza dei voli, il presidente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Turkish Airlines, Ahmet Bolat, ha dichiarato: «Come Turkish Airlines, siamo lieti di espandere le nostre operazioni di volo in Italia, offrendo ai nostri passeggeri più opzioni di viaggio e un’esperienza ancora più e confortevole. Siamo certi che questo aumento delle frequenze contribuirà a soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei e a rafforzare ulteriormente i legami tra la Turchia e l’Italia».

Tutti i dettagli sulle nuove frequenze di volo, compresi gli orari e i giorni di operatività, saranno resi disponibili attraverso il sito ufficiale di Turkish Airlines e i canali di vendita autorizzati.

Di recente la compagnia aerea turca ha poi lanciato il suo nuovo prodotto digital “Tk Vallet“, un nuovo metodo per pagamenti e rimborsi a disposizione dei passeggeri del programma per frequent flyer Miles and Smiles. Attualmente Turkish Airlines, membro di Star Alliance, dispone di una flotta di 440 aeromobili (passeggeri e cargo) che volano verso 345 destinazioni in tutto il mondo, di cui 292 internazionali e 53 nazionali, in 129 Paesi