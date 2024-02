Tutti pazzi per Bruxelles: Italia prima nell’Ue per crescita di turisti

Visit.brussels, l’agenzia di promozione e comunicazione turistica della regione di Bruxelles, alla Btm di Bari si presenta con i dati degli arrivi di gennaio/ottobre 2023 che segnano una crescita del 15% rispetto allo stesso periodo del 2022, con pernottamenti a +18% e l’Italia sempre al primo posto tra i mercati dell’Ue per tasso di crescita, con arrivi in media a +22% e pernottamenti in aumento del 23% rispetto all’anno precedente.

Il settore più rappresentato è il leisure che sfiora il 50% degli arrivi totali, anche se nel 2023 il business travel ha avuto una significativa ripresa, con un +25% di arrivi e +26% di pernottamenti rispetto al 2022, trainato dalla ripresa dei flussi da Cina e Giappone.

Ursula Jone Gandini, direttore Italia ufficio del turismo di Bruxelles, commenta così i dati positivi: «Nei primi 10 mesi del 2023 il 53% degli arrivi italiani è legato al leisure, a fronte di un business travel in netta ripresa, ma non ancora ai livelli del 2019. Oltre alle percentuali, crescono i numeri in valore assoluto, segno che gli italiani stanno imparando ad apprezzare la destinazione e la sua versatilità. Da sempre conosciuta per il parlamento europeo, la cultura pop, la birra e il cioccolato, Bruxelles sta investendo su una serie di proposte di carattere culturale in grado di intercettare non solo il pubblico degli addetti ai lavori, ma anche un target più trasversale di appassionati e amatori, come l’anno dell’art nouveau nel 2023 e le nuove mostre dedicate al surrealismo, in programma per tutta la prima parte del 2024».

Per l’anno in corso, in agenda tante giornate di formazione e networking rivolte al trade. Dopo la fiera di Bari, in programma dei roadshow di Travelexpo con tappe in Sicilia ad aprile e in Calabria a maggio, poi la Brussels Academy a Milano, con attività di formazione e networking per gli operatori del turismo, e Atelier Chocolat, per conoscere la cultura del cioccolato belga, in occasione della Milano Design Week (dal 15 al 21 aprile), infine, la Brussels House che aprirà anche al pubblico con le opere di artisti e designers brussellesi e il consueto appuntamento con Ttg Travel Experience, in autunno.