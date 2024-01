Tuttohotel, al via a Napoli la quarta edizione della kermesse

Tutto pronto alla Mostra d’Oltremare di Napoli per l’inaugurazione della quarta edizione di Tuttohotel e delle mostre espositive Ecohospitality, B&B ExpoDesign e Italian Hotel Design. Si parte lunedì 15 gennaio alle 10.30 con la cerimonia di taglio del nastro nel padiglione 10 del polo fieristico napoletano alla presenza di Teresa Armato, assessore al Turismo del Comune di Napoli, Salvatore Naldi, presidente Federalberghi Napoli, Vincenzo Schiavo e Raffaele Biglietto, rispettivamente ideatore e direttore della manifestazione.

L’evento organizzato da Squisito Eventi, TicketLab e D&D Group vedrà anche la partecipazione degli architetti coinvolti nella realizzazione delle installazioni delle mostre.

Tuttohotel si propone al mondo alberghiero ed extralberghiero come un’esposizione che mette in vetrina tutte le novità che riguardano il mondo dell’ospitalità. Un segmento di mercato che vive un momento di grande dinamicità e che per questo guarda a eventi come Tuttohotel con grande attenzione. L’interesse per la manifestazione ideata da Biglietto è testimoniato dal numero degli espositori in crescita così come di quello dei visitatori annunciati che animeranno gli spazi del padiglione fieristico.

Tanti i temi di attualità trattati nel corso di Tuttohotel, che andranno ad arricchire la mostra espositiva. Fra questi si segnalano l’incontro “Turismo Open Air: volano per lo sviluppo turistico del mezzogiorno” in programma lunedì 15 gennaio dalle ore 11.45 e al quale partecipano Alberto Granzotto, presidente nazionale Faita Federcamping e Domenico Iannazzone, presidente Faita Campania, che racconteranno case history imprenditoriali, con l’intervento dei referenti delle associazioni regionali del sud. E poi alle ore 13.30 l’incontro Faita Federcamping con le organizzazioni regionali e i loro associati per un confronto sull’evoluzione normativa in materia di installazione e accatastamento dei mezzi mobili di pernottamento e condivisione delle nuove proposte normative delle varie regioni in materia di turismo all’aria aperta.