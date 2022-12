Uber Travel sbarca in Italia: transfer a portata di clic

Dopo averlo presentato la scorsa primavera al suo annuale evento Go/Get, Uber annuncia la disponibilità della sua nuova funzionalità ‘Travel’ in più di 10.000 città in giro per il mondo, Italia compresa.

Grazie alla connessione con gli account email Google o Microsoft, il nuovo tool organizza gli spostamenti relativi alle prenotazioni di hotel, voli e ristoranti della propria agenda, consentendo di prenotare corse in modo semplice e veloce per l’intero itinerario prenotato.

In caso di ritardo o cancellazione del volo rispetto all’orario di prelievo, Uber Travel aggiorna il percorso di conseguenza e manda una notifica automatica al driver assegnato. Inoltre, ogni corsa prenotata tramite Travel restituisce il 10% del valore della corsa in Uber Cash da spendere sull’app per una nuova prenotazione.

«Uber Travel rientra nella più ampia visione dell’azienda di migliorare il modo in cui le persone si spostano ogni giorno nelle nostre città. Oggi questa funzionalità garantisce un’esperienza unica, che permette alle persone di pianificare i propri viaggi in anticipo senza ulteriore sforzo o stress anche in caso di ritardo del volo» ha commentato Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia.

Come funziona Uber Travel? Apri l’app Uber e clicca su “Viaggi”, quindi inizia, accedi con Google o con Microsoft e seleziona l’account. Accetta di dare a Uber-AwardWallet il permesso di visualizzare le email e le impostazioni. Vedrai apparire tutti i viaggi imminenti nell’applicazione.