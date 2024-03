Uefa Euro 2024, i pacchetti di viaggio ufficiali saranno venduti da Aim Group

Caccia ai biglietti e agli alberghi a tre mesi dal via degli Europei di calcio in Germania. Aim Group International è stata nominata sales agent in Italia degli Official Hospitality Packages per le 51 partite di Uefa Euro 2024. Sono 24 le squadre in lizza, compresa l’Italia campione in carica, di scena in dieci città: gara inaugurale a Monaco il 14 giugno, finale a Berlino il 14 luglio.

«Siamo particolarmente entusiasti di collaborare con Aim Group International – sottolinea Tim Steinhaus, managing director di 2024 hospitality experience Germany service GmbH – La loro esperienza e conoscenza del mercato italiano si integrano perfettamente con il profilo commerciale che stiamo sviluppando per Uefa Euro 2024».

Aim Group, quindi, offre in Italia gli Official hospitality packages per clienti singoli e aziendali: i primi hanno la possibilità di scegliere tra diverse scelte di partite e categorie di prodotti. Oltre ai pacchetti per le singole gare, sono disponibili anche le opzioni Follow My Team (seguo la mia squadra) o Venue Series (tutte le partite ospitate nello stesso stadio), così come Final Series, che include tutte le semifinali e la finale di Berlino.

All’interno degli Hospitality Packages i clienti possono selezionare la loro categoria di prodotto preferita: Skybox, Platinum Lounge, Prestige Lounge e Club Lounge, tutte personalizzate con caratteristiche uniche. Tutti gli Hospitality packages includono servizio catering e posti a sedere premium allo stadio.

«Uefa Euro 2024 è un’opportunità imperdibile per le aziende di condividere divertimento ed emozioni con dipendenti, clienti e partner – commenta Armando Mastrapasqua, managing director di Aim Sport – Per i clienti aziendali è essenziale poter contare su servizi di qualità, pagamenti e prenotazioni sicuri, nonché su un servizio di assistenza affidabile e strutturato».

Gli Hospitality Packages sono disponibili per l’acquisto online su 2024-hospitality.com o attraverso la rete di agenti di vendita locali. I clienti aziendali italiani possono visitare la pagina web dedicata bookinguefa.aimplatform.it e richiedere ulteriori informazioni attraverso l’email [email protected].