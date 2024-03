Un anno di Mapo World: “Risultati sopra le aspettative”

Mapo World festeggia il suo primo compleanno con un bilancio sopra le aspettative. Il brand di Mapo Travel dedicato al lungo raggio, a 12 mesi dalla presentazione, ha raggiunto gli obiettivi di fatturato fissati e anticipato gli ingressi di nuove risorse nel team.

«Abbiamo vissuto il primo anno di Mapo World con tantissimo entusiasmo – spiega il branch manager Roberto Servetti – È stato un susseguirsi di incontri con le agenzie di viaggi, lavoro sulle destinazioni, progettazione di itinerari tailor made. Il 29 marzo 2023 a Torino abbiamo presentato il nuovo progetto e inaugurato la sede Mapo di via Reiss Romoli, ponendoci un obiettivo di 3 milioni di euro di fatturato. Oggi possiamo dire che il traguardo è stato raggiunto e superato. E per il 2024 alziamo ancora di più l’asticella, puntando a raddoppiare questi risultati».

Mapo World nasce per portare nel lungo raggio i punti di forza di Mapo Travel: artigianalità del prodotto, costruzione di vacanze su misura per il cliente, conoscenza diretta di destinazioni e strutture.

«Le agenzie di viaggi sono il nostro unico canale di vendita – dice Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel – È per questo che abbiamo puntato, e puntiamo molto, sulla formazione degli agenti, sul confronto tra chi ha progettato la vacanza e chi ha il compito di presentarla al cliente finale. Il numero di agenzie attive è per questo in costante crescita e negli incontri gli adv dimostrano di apprezzare soprattutto la professionalità, l’esperienza, il supporto h24 direttamente dalla nostra sede e la velocità nelle risposte. Mapo World è un sogno realizzato, un investimento controcorrente, in direzione opposta alla standardizzazione del prodotto».

Negli ultimi mesi il tour operator ha annunciato nuovi ingressi nel team commerciale, da Alessandro Marcioni per il Piemonte e le aree di Milano e Monza Brianza, a Cristiano Celentano per il Triveneto, da Alessandro Martini impegnato nell’area Lazio ad Alessandra Loddo, senior specialist prodotto Oceano Indiano e Africa.

«Thailandia, Stati Uniti e Giappone sono state le destinazioni più richieste in questi primi 12 mesi. E abbiamo nuove destinazioni in cantiere che scopriremo nelle prossime settimane. Intanto, per il solo mese di agosto abbiamo oltre 400 posti su Milano e Roma per l’area Oriente-Africa – conclude Servetti – Questo primo anno ci ha dato belle soddisfazioni ma ovviamente non ci fermiamo. Tante sfide ci attendono, tantissimi viaggiatori aspettano di vivere una vacanza targata Mapo».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Mapo Travel