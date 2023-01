Un tool social per le agenzie di viaggi Welcome Travel

Welcome Travel Group ha attivato un’innovativa piattaforma di gestione dei canali social per le agenzie della rete. L’obiettivo è di rendere la loro comunicazione ancora più efficace, più organizzata e veloce.

Il nuovo “Tool Social” è attivabile gratuitamente, ed è accessibile direttamente da We hub e Geo space: consente di avere delle pagine Facebook e Instagram sempre popolate e aggiornate grazie alla gestione centralizzata e studiata per il business dei punti vendita. Le adv del network potranno, così, disporre di un piano editoriale di altissima qualità nei contenuti e nelle immagini con un aggiornamento quotidiano e beneficiare di un’alternanza di contenuti commerciali, emozionali, rubriche, quiz e focus sulle destinazioni, tutti finalizzati alla massima valorizzazione dei loro canali.

Per utilizzare al meglio la piattaforma e capitalizzare al massimo il suo utilizzo, anche autonomamente e per propri post da parte delle singole agenzie, Welcome mette a disposizione alcuni semplici tutorial.

«Nell’ottica di mantenimento degli aspetti distintivi di Welcome Travel e Geo, i contenuti editoriali e la pianificazione degli stessi sono differenziati per i due brand e tagliati sul posizionamento di ognuno – spiega Laura Antonioli, responsabile marketing Welcome Travel Group – Il grande e doppio vantaggio per l’agenzia sarà comunque quello di avere sempre la propria vetrina social fresca, aggiornata, dinamica, varia e qualitativa».