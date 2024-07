Unesco, il Wte compie 15 anni: special edition a settembre a Genova

Il World Tourism Event spegne quindici candeline e sceglie Genova come sede per festeggiare l’anniversario. Sarà il capoluogo ligure a ospitare la quindicesima edizione del Salone Mondiale del Turismo delle Città e dei Siti Patrimonio Mondiale dal 12 al 14 settembre 2024 nello storico Palazzo della Meridiana, uno dei 42 palazzi del centro storico genovese, iscritti a patrimonio Unesco nell’ambito del sito “Strade nuove e sistema dei Palazzi dei Rolli”.

Tante le novità: oltre allo spazio espositivo dedicato ai siti Patrimonio Mondiale e al Workshop B2B riservato a buyer e seller italiani e internazionali, il Wte 2024 prevede un ricco calendario di approfondimenti sull’attualità legati a turismo, conservazione, promozione e valorizzazione dei siti Unesco.

«Siamo orgogliosi che Genova sia stata designata come location per il Wte 2024 – dichiara l’assessore al Turismo e Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – La città è una destinazione molto apprezzata dal turismo internazionale con una forte tendenza alla destagionalizzazione. Genova è ancora da scoprire».

«Questa edizione sarà l’occasione per fare il punto sull’evoluzione del brand Unesco nella promozione turistica – spiega Marco Citerbo, amministratore di M&C Marketing Consulting e organizzatore del Wte – Dopo 15 anni il Wte continua a essere un’importante occasione di confronto e scambio di buone pratiche».

IL PRIMATO VENETO

Tra i partecipanti c’è il Veneto che incanta e conquista tra paesaggi mozzafiato, architetture grandiose e sapori unici. Non a caso è la prima regione turistica d’Italia, con ben 9 siti Unesco, 2 beni immateriali e 3 Riserve della Biosfera. Un patrimonio inestimabile che custodisce storia e identità: dalla splendida Venezia alla maestosità delle Dolomiti, dalle colline del Prosecco alle città di Verona e Vicenza. Il turismo in Veneto si sta evolvendo verso un modello più lento, culturale, sostenibile e accessibile, per vivere il territorio in modo consapevole e profondo. Inoltre, è in atto un processo di coordinamento tra i siti Unesco per valorizzare al meglio questo patrimonio e creare sinergie tra le diverse realtà.

LAZIO, CULLA DI STORIA E NATURA

Presente anche il Lazio, dove ogni sito racconta una storia unica. Tanti i luoghi che rendono la regione patrimonio dell’umanità: il Centro Storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella Città e San Paolo fuori le Mura. Tra le proprietà extra territoriali spiccano le chiese paleocristiane, la Basilica di San Pietro e di San Paolo Fuori le Mura, due delle quattro basiliche papali di Roma. Il Lazio custodisce un patrimonio Unesco immenso: residenze sontuose come Villa Adriana e Villa d’Este, affascinanti necropoli etrusche a Cerveteri e Tarquinia, faggete secolari incontaminate e la Riserva Mab del Parco Nazionale del Circeo. Tra le tradizioni uniche, la Corsa della Cannata di Arpino e la Macchina di Santa Rosa a Viterbo. La Transumanza, viaggio millenario dei pastori, racconta la storia e l’identità del Lazio. In attesa del riconoscimento, la Regione sostiene la candidatura di Via Appia e Via Francigena, antichi assi viari, e valorizza il paesaggio culturale degli insediamenti benedettini. Tra le candidature future, le Ville della nobiltà papale e l’Infiorata di Gerano, la più antica al mondo.

PIEMONTE REGALE

“Residenze Reali Sabaude, un territorio da re” è un progetto che punta a promuovere il complesso delle Residenze Sabaude come destinazione turistica unica, creando un’identità comune, valorizzando specificità e territorio circostante con la creazione di nuovi itinerari turistici, l’utilizzo di digital marketing e la promozione di un turismo accessibile e sostenibile. Il progetto è sostenuto da otto Comuni del Piemonte sedi dii Beni Unesco: Agliè, Bra, Govone, Moncalieri, Racconigi, Rivoli, Venaria Reale, con capofila la Città di Torino.