Urban Award, è Padova la città più green d’Italia

Con i suoi 195 chilometri di piste ciclabili, Padova si aggiudica l’8ª edizione di Urban Award, premio per la mobilità sostenibile ideato da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com e Luxurybikehotels.com. La città rappresenta una “destinazione d’eccellenza per la mobilità sostenibile” come riportato nella motivazione della giuria, grazie a una serie di azioni intraprese per rendere il territorio fruibile in modo green.

Secondo posto per Treviso che ha saputo coinvolgere tutti i Comuni della Marca Trevigiana e terzo Napoli con il progetto di mecenatismo “Adotta una ciclabile”. Menzioni speciali a Lecco per le sue “Storie di ordinaria Mobilità”, a Cuneo per il progetto di formazione sulla mobilità attiva e sostenibile che ha coinvolto attivamente gli studenti degli istituti cittadini e ancora all’esordiente Rieti per il cambio di passo in tema di mobilità sostenibile.

Ludovica Casellati, ideatrice del premio, ha commentato: «Siamo molto soddisfatti per la partecipazione a questa ottava edizione di Urban Award, in particolare per il livello e la qualità dei progetti presentati. È interessante vedere come negli anni stia cambiando l’approccio dei Comuni verso questo tema e come sia sempre più importante incentivare la mobilità sostenibile e fare cultura attraverso app e nuove forme di comunicazione. Le iniziative presentate sono sempre più all’avanguardia, segno che i Comuni credono in un futuro diverso, più green».

La premiazione si è tenuta a Torino, all’interno della 41ª Assemblea Nazionale Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, che anche quest’anno ha appoggiato l’iniziativa.