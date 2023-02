Uruguay promuove turismo green e sportivo in Bit

Tanta natura, aria aperta ed esperienze nel Cono Sud americano con l’Uruguay, presente tra gli stand a Bit Milano al Pad. 4 S. C60.

In Uruguay, le migliori esperienze sono sotto il segno del green e degli sport d’avventura come ad esempio il kayak, la mountain bike oppure il lancio con il paracadute. Anche l’equitazione, il trekking, il whale e il birdwatching sono esperienze di qualità in aree naturali come spiagge, colline e praterie.

Parchi, riserve e aree protette della destinazione propongono pratiche di turismo responsabile. Da non perdere l’insediamento coloniale di Colonia de Sacramento e il litorale sul Mar del Plata.