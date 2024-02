Uvet Business Travel Trend: viaggi d’affari in crescita a gennaio

Il Gruppo Uvet ha comunicato i nuovi dati relativi al mese di gennaio 2024 del Business Travel Trend (Btt), indice mensile realizzato con il Centro Studi Promotor attraverso un campione rappresentativo delle più importanti aziende che operano nei più svariati settori dell’economia italiana.

Anche nel 2024 continua il trend positivo dei viaggi d’affari. Il Business Travel Trend di gennaio registra, infatti, 72 punti per le transazioni, 10 punti in più rispetto a dicembre scorso e 90 punti in valore globale, +3 rispetto al mese precedente.

A gennaio il comparto alberghiero ha registrato un incremento di prenotazioni (84 vs 69 a dicembre) a fronte di un calo in valore (108 vs 118) a conferma di una sensibile riduzione della spesa media.

Il segmento del noleggio auto ha fatto registrare un incremento (91 vs 84) in termini di transazioni e valore così come il segmento dei treni (62 vs 55). Positivo anche il Business Travel Trend nei trasporti aerei con un 68 vs 60 in transazioni e 79 vs 69 in valore. La spesa media (126 vs 140) torna a valori più vicini a quelli del 2023.

Da questo mese è stata inserita anche l’analisi dei flussi domestici e da/verso Europa e Paesi intercontinentali con il Btt nazionale che segna 89, quello europeo 92 e quello dei flussi intercontinentali 91 su 100.