Uvet Business Travel Trend: “Voli e hotel in ripresa, soffre il rent-a-car”

Torna a crescere a giugno, seppur lievemente, il valore dei viaggi d’affari in Italia. Lo conferma il Business Travel Trend del Gruppo Uvet – realizzato con il Centro Studi Promotor (Csp) – che segnala la crescita di un punto (arrivando a quota 95) dell’indice rispetto allo scorso mese di maggio.

In termini di valore globale il dato si conferma positivo, mentre si registra una contrazione di 3 punti in termini di transazioni. Di pari passo la spesa media di tutto il business travel nel mese di giugno tocca quota 126, dato superiore di ben 6 punti rispetto al mese precedente.

Nella suddivisione per tipologia, inoltre, la spesa globale rispetto a maggio mostra un buon incremento di 2 punti sia nei voli che nel comparto alberghiero. Si registra invece un decremento in termine di valore sia nel comparto rail (-2) sia nel noleggio auto (-5) rispetto a quanto emerso nel mese di maggio.

La spesa media per transazione, infine, rileva un Business Travel Trend (Btt) di 113 nei voli (+3 su maggio), di 130 per il segmento hotel (+7), di 137 nel car rental (-10) e di 106 (+6) nel settore rail a conferma del trend in corso nel rilevamento della spesa globale.

L’indice Btt di Uvet Global Business Travel si rapporta alla corrispondente estrazione dati del 2019 considerando quest’ultima sempre a valore 100. L’attribuzione 100 ai dati 2019 rappresenta un punto di partenza convenzionale, una sorta di unità di misura che il Btt adotta per esprimere gli andamenti mensili attuali e per il prossimo futuro