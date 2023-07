Uvet Gbt, Massimiliano Brunelli nominato head of supplier relations

Massimiliano Brunelli è il nuovo head of supplier relations di Uvet Global Business Travel, la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel, leader italiano nelle soluzioni per i viaggi d’affari. Succede ad Antonello Lanzellotto che si dedicherà esclusivamente al ruolo strategico di head of multinational sales & account management di Uvet Gbt, a supporto dei clienti multinazionali.

Con una laurea in Scienze Turistiche e un Master in Management del Turismo, Brunelli ha iniziato la carriera proprio in Uvet Gbt nel 2005, occupandosi di Supplier Relations e diventando nel 2015 Supplier Relations Coordinator.

«Sottolineo con particolare soddisfazione la nomina di Massimiliano – sottolinea Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet e di Uvet Gbt – Il suo percorso lavorativo conferma che in Uvet siamo da sempre attenti a cogliere e sviluppare nel miglior modo possibile il talento dei nostri collaboratori».

«Sono molto felice – spiega Brunelli – per il raggiungimento di questo importante incarico. Lavorare per Uvet Gbt ha significato per me appartenere ad una realtà altamente formativa e stimolante in termini di professionalità, oltre che umanamente appagante»