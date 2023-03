Vacanze in scooter: ora ci pensa Flexible Autos

Scooter, ma anche furgoni merci. Sono le novità presentate alla Bmt di Napoli con cui Flexible Autos – la piattaforma broker di noleggio auto a uso esclusivo delle agenzie di viaggi e del B2B – intende ampliare la sua offerta in vista dell’estate, oltre ovviamente a prodotti consolidati come automobili e camper.

Attualmente Flexible ha accordi con quasi 140 fornitori, oltre 120 le destinazioni disponibili in 131 Paesi, il broker esclusivo B2B offre già più di 22.000 punti di ritiro in tutto il mondo. Tra le tipologie di prodotti c’è il Pack Premium, che comprende, tra l’altro, l’assicurazione senza franchigia dei fornitori.

«Abbiamo sempre lavorato in funzione delle necessità del mercato B2B e ci sentiamo sempre più a fianco delle agenzie di viaggi – ci spiega Alessandro Patacchiola, general manager Europa di Flexible Autos – Scooter per le isole spagnole e italiane e furgoni, però, non saranno le uniche novità: per l’estate ne sono previste altre che saranno lanciate entro Pasqua, per dare alle nostre agenzie più opzioni di vendita e quindi più scelta ai loro clienti».

L’obiettivo di Flexible è diventare il broker di riferimento per tutto ciò che è possibile noleggiare su ruote, sottolinea ancora Patacchiola: «Abbiamo già migliorato il sito l’anno scorso, aumentando il numero dei fornitori tra Stati Uniti e Canada – una destinazione quest’ultima che sta andando alla grande – e stiamo ampliando il prodotto anche per l’Europa, che è un bacino importantissimo per i noleggi, In particolare in Italia, Spagna e Portogallo. In Italia avremo cinque nuovi fornitori per il periodo di Pasqua, che ci daranno un bacino maggiore di auto e anche un miglioramento in pricing sulle destinazioni più gettonate dell’estate: il sud Italia, Sicilia e Sardegna».

Anche nel mondo del noleggio c’è un pre e un post pandemia. «Indubbiamente il grande cambio che abbiamo visto durante la pandemia – osserva Patacchiola – è dovuto al fatto di utilizzare il noleggio auto per “proteggersi”, evitando il contatto con bus o taxi. Per questo anche il fly and drive è un trend in crescita. Rispetto all’aumento dei costi dei noleggi dal 2020 al 2022, nel 2023 si prevede una diminuzione dei prezzi, perché ci sono più auto, ma non un ritorno al pricing del 2019».

Intanto, il 2023 è partito benissimo: i primi due mesi certificano un incremento del 20% a livello di noleggi sullo stesso periodo del 2019. Restano le grandi incognite legate a guerra e inflazione, ma la risposta dei clienti finora garantisce un futuro a tinte rosa.

E proprio per il 2023 porta un’altra novità dedicata alle agenzie di viaggi: il Padel Trophy Flexible Autos. Quindi, il primo requisito per un agente legato a Flexible è saper giocare a Padel? Patacchiola sorride e spiega: «Vogliamo fare una cosa diversa con un evento gioviale, dove ci si vede per il padel: più spazio al gioco e meno alla presentazione. In sostanza, ci vedremo per la prima tappa del trophy con le agenzie di Milano il 15 aprile, poi il 21 maggio a Roma. L’idea è fare un break per l’estate e poi riprendere nelle altre città. L’idea è farlo diventare un vero e proprio Padel Trophy tour, di cui i nostri fornitori già chiedono di essere gli sponsor proprio per conoscere le nostre agenzie».