Valle d’Aosta a “un altro livello”: campagna pubblicitaria al via

Sarà on air dal prossimo 3 novembre la nuova campagna pubblicitaria “Valle d’Aosta ti porta a un altro livello“. Veicolata sui canali Rai, Publitalia e La7, oltre ai principali circuiti cinematografici italiani, riassume tutte le espressioni di un territorio che continua a crescere sia sul mercato nazionale che su quello estero. In piena sinergia di offerta per tutti, secondo le proprie capacità, le proprie attitudini e il proprio ritmo.

Tanta energia e un alto livello esperienziale, dal fondovalle ai 4000 mt delle più alte vette d’Europa, hanno caratterizzato la presentazione a Milano del lancio dello spot e della stagione invernale 2024/25, ricca di eventi e novità, come illustrato dai rappresentanti dei cinque comprensori sciistici regionali Cervino Ski Paradise, Courmayeur-Mont Blanc, La Thuile, Monterosa Ski, Pila Snowland, oltre a Skyway Monte Bianco.

«Con presenze aumentate quest’anno rispetto alla stagione record 2023, la regione si conferma sempre più ricercata e attraente, per lo sci soprattutto ma anche per benessere e beni culturali quali castelli e musei – esordisce l’Assessore al Turismo, sport e commercio Giulio Grosjacques – Una Valle d’Aosta sempre più inclusiva anche per la disabilità, grazie a cinque stazioni pilota con maestri di sci e guide alpine dedicate e tanti ausili. Ad attrezzare le località ci penserà anche, dal 2025, il nuovo piano strategico di marketing che supporterà il marchio promozionale turistico che ci contraddistingue, il cuore rosso, di proprietà della regione da giugno scorso».

«A garantire una crescita costante del territorio con nuove opportunità c’è il rinnovo degli impianti a fune, sempre più complessi e all’avanguardia, finalizzati a migliorare la qualità delle piste, la sicurezza e la sostenibilità attraverso concreti adattamento ai cambiamenti climatici in corso – aggiunge Luigi Bertschy, Assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile – Tra le principali innovazioni infrastrutturali della stagione invernale 2024/25 ci sono la nuova telecabina Pila-Couis a Pila che sarà utilizzabile nel secondo tratto e la nuova seggiovia Golliet a Cervinia. Ma sono numerosi gli importanti investimenti, nei grandi comprensori come nelle non meno importanti stazioni sciistiche più piccole, che si rivolgono ad un target per famiglie».

La grande novità della nuova telecabina a 10 posti Couis 1, che rappresenterà il secondo troncone della Pila-Couis, consentirà di andare dal centro di Aosta a Pila e poi ai 2.750 mt del Couis in 30 minuti, accessibile sci ai piedi, in mountain bike o solo per ammirare lo spettacolare panorama su Monte Bianco, Cervino, Monte Rosa, Grivola e Gran Paradiso.

Tra i tanti appuntamenti che animeranno la Valle fino al mese di marzo spiccano i cinque grandi eventi sportivi mondiali. Il momento più atteso la Coppa del Mondo di sci alpino discesa e SuperG femminile a La Thuile venerdì 14 e sabato 15 marzo 2025, ultima tappa prima delle finali negli Stati Uniti. Ma ad aprire le danze sarà la Coppa del Mondo di Snowboard Cross a Cervinia nel fine settimana 14-15 dicembre 2024.

Sarà poi la volta di Crevacol-Saint-Rhémy-en-Bosses, dove si sfideranno gli atleti della Coppa del mondo giovani di sci alpinismo per le specialità di sprint maschile e femminile (sabato 21 dicembre) e staffetta mista (domenica 22). Cogne ospiterà da venerdì 31 gennaio 2025 a domenica 2 febbraio, le gare della Coppa del mondo di sci nordico a sei anni di distanza dall’ultima volta. Chiude il calendario sportivo il tradizionale Trofeo Mezzalama, la “maratona dei ghiacciai” tra Breuil Cervinia e Gressoney il 26 aprile 2025.

La stagione invernale prenderà il via sabato 26 ottobre con l’apertura degli impianti a Breuil-Cervinia, continuata per 11 mesi fino al 7 settembre. Il 30 novembre apre Pila Snowland, così come La Thuile e Courmayeur Mont Blanc, mentre il 6 dicembre è la volta di Monterosa Ski.

Ultima novità il portale Booking Valle d’Aosta, gestito direttamente dall’Ufficio regionale del Turismo, con l’elenco di tutte le strutture ricettive (agriturismi e appartamenti compresi) e possibilità di prenotare i soggiorni direttamente online senza intermediari e senza costo di prenotazione.