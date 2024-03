Valtur, new entry sul mar Rosso: è il Pickalbatros di Marsa Alam

Importante new entry per il Gruppo Nicolaus che punta sul mar Rosso e si posiziona nella fascia top della destinazione scegliendo di inserire un Valtur nella sua programmazione, il Valtur Marsa Alam Pickalbatros Portofino, ex Habiba, hotel già conosciuto dai viaggiatori italiani.

Il resort si presenta integralmente ristrutturato, sempre in stile nubiano, con 522 camere arredate nei toni caldi dell’avorio, dell’ocra e del giallo arancio, al suo interno un centro benessere trattamenti, 6 ristoranti tematici, ben 15 bar, tra cui uno sky bar e uno sport bar.

Vero punto di forza la parte acquatica, con 15 piscine (12 per adulti e 3 per bambini), un gigantesco aquapark, con 32 scivoli, dove è localizzata la maggior parte delle family suite; a disposizione degli ospiti anche 2 campi da padel, 2 campi da tennis, campo da calcio, beach volley e dotazioni per altre discipline, per gli ospiti che amano la vacanza attiva.

Sulla spiaggia, oltre al classico pontile che porta oltre il reef per le immersioni e lo snorkeling, un lido privato e attrezzato con piscine naturali, facilmente raggiungibili dalla riva anche dai bambini. Presente anche un centro diving.

Il piano voli per la destinazione prevede partenze il sabato da Milano Malpensa e da Verona, a cui si aggiungono alcuni collegamenti da Bergamo per le vacanze pasquali.

«Valtur arriva a Marsa Alam con una struttura perfetta per il mercato. L’Egitto è una meta imprescindibile e per aprire la destinazione, così come abbiamo fatto per Sharm el Sheikh, volevamo piazzarci tra i brand in evidenza per la tipologia di struttura e la formula di servizio. Siamo, quindi, molto soddisfatti di essere riusciti a far sventolare la bandiera Valtur su questo resort che ci permette di declinare alla perfezione il nostro concept di ospitalità definito attorno alle esigenze degli ospiti e su un punto mare tra i più scenografici del litorale di Marsa Alam. La disponibilità di sistemazioni ci permette di soddisfare al meglio in ogni momento dell’anno le richieste della adv ed è stata importante per l’inserimento nella programmazione. L’accoglienza da parte del mercato è stata ottima con numeri molto buoni già per le vacanze pasquali, i ponti e le festività in arrivo», commenta Michele Matone, product manager per il Mar Rosso.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Nicolaus-Valtur