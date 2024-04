Venezia, dal 25 aprile scatta il ticket anti overtourism

Scocca l’ora della “liberazione” dall’overtoturism? Il 25 aprile Venezia inaugura l’era del ticket d’accesso di 5 euro per entrare nel centro storico, con un blocco unico fino al 5 maggio, per poi proseguire il sabato e la domenica nei mesi di maggio, giugno e luglio. Un balzello al quale si era opposto il turismo organizzato.

Soffocata dall’abbraccio dei turisti con il passare degli anni, la Serenissima può dunque respirare, grazie a una misura largamente annunciata, come ricorda Il Sole 24 Ore. “Scaturita dalla legge di Bilancio del 2019 (pre effetto Covid), poi aggiornata nel 2021, ha l’obiettivo di definire un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici e di disincentivare il turismo giornaliero a Venezia in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicità della città. Il relativo regolamento è scaricabile sul sito del Comune”.

Per il biglietto – obbligatorio per chi non soggiorna in strutture nel Comune di Venezia – bisogna cliccare sulla piattaforma multicanale e multilingua, attiva dal 16 gennaio. Il ticket per gli over 14 – valido per la fascia oraria dalle 8:30 alle 16 – va sempre conservato, a conferma del pagamento, eccetto i soggetti che rientrano in alcune categorie. Per il 2024 l’importo sarà di 5 euro al giorno, senza riduzioni. Non è prevista una soglia di presenze, oltre la quale applicare una maggiorazione del contributo di accesso, che sarà applicato solo alla città antica e non alle isole minori, tra cui il Lido.

«Non è un’operazione per chiudere una città – ha precisato il sindaco, Luigi Brugnaro, presentando l’iniziativa a Roma – Non è una caserma, non c’è un numero chiuso. Stiamo cercando di rendere prenotabile una città. Se troviamo una chiave giusta, potrebbe diventare uno schema su cui possono lavorare altre città nel mondo, per rendere vivibili e utilizzabili con gentilezza e rispetto luoghi così importanti per tutti».