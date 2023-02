Veratour lancia la linea Experience Veraclub

Nuovi investimenti in campo per il t.o. guidato dalla famiglia Pompili, Veratour, che lancia ora la linea Experience Veraclub. Si tratta di una formula che punta su una maggiore presenza di personale italiano, così che a partire da quest’anno anche i resort con clientela internazionale offriranno agli ospiti una maggiore caratterizzazione sulle peculiarità del made in Italy.

Nel catalogo 2023 sono nove le strutture Experience Veraclub sul totale di 50 destinazioni proposte.

In tutte le strutture Experience Veraclub ci sarà la garanzia di un assistente Veratour sempre a disposizione e di un intrattenimento soft, oltre alla sicurezza di una cucina internazionale dal tocco nostrano attraverso la presenza di un cuoco italiano o di una maggiore formazione della brigata locale. Il tour operator affiancherà dunque personale aggiuntivo a quello residente, con un investimento significativo in risorse umane.

Daniele Pompili, co ceo di Veratour, commenta così la nuova strategia: «Da sempre i nostri clienti si aspettano di vivere il meglio del made in Italy ovunque nel mondo. Se questo tipo di esperienza si può apprezzare appieno nei nostri Veraclub, da quest’anno vogliamo offrire un deciso tocco di italianità anche nei resort della linea Experience dove si trovano ospiti internazionali. È un passo avanti importante perché oltre alla qualità delle strutture che abbiamo sempre garantito, oggi aggiungiamo anche quell’elemento di riconoscibilità che ha fatto di Veratour un marchio così amato in Italia».

Uno dei primi banchi di prova sarà il nuovo resort Experience Veraclub Jaz Tamarina di Marsa Matrouh, che aprirà i battenti a fine maggio. La nuova struttura si trova a poca distanza dal consolidato Jaz Oriental con cui condividerà alcuni servizi come la spiaggia e l’animazione.