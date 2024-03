Bmt Napoli ai nastri di partenza: “Attesi 15mila operatori”

Giovedì 14 marzo, alle 11:30, è in programma l’inaugurazione della 27ª edizione della Bmt, la Borsa Mediterranea del Turismo. Il taglio del nastro della fiera, organizzata da Progecta, si terrà negli spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli (Sala Mediterraneo, padiglione 4) e attende qualcosa come 15mila operatori.

«La Borsa Mediterranea del Turismo – afferma Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli – è un evento fieristico di grande importanza per Napoli e tutto il sud. È l’occasione per evidenziare le bellezze del nostro territorio, ma anche per presentare un comparto in continua evoluzione. I dati relativi alle presenze in città nel weekend di Pasqua confermano la centralità di Napoli tra le principali destinazioni europee. Come amministrazione stiamo lavorando per garantire un turismo di qualità, con programmazione e servizi adeguati. La prossima apertura di tre nuove strutture ricettive in città rientra proprio nell’intento di ampliare e migliorare l’offerta».

Nel corso dell’appuntamento verrà annunciato anche il primo Premio Mediterraneo del Turismo, un riconoscimento che dal prossimo anno sarà attribuito annualmente a chi si è maggiormente distinto nella promozione del turismo di destinazione.

Negli stand delle Regioni italiane, che per tre giorni animeranno la Mostra d’Oltremare, tutte le peculiarità e le tipicità d’Italia, rappresentata da nord a sud e pronta a cogliere le sfide del 2024. La Campania lancia il tema dell’inedito: «Un tema – evidenzia Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania – si lega a quello della religiosità, al turismo del benessere, a quello delle radici, e a tanto altro. Abbiamo l’esigenza di raccontare territori che non sono certo intercettati dai grandi flussi turistici ma che sono altrettanto belli, inediti, da scoprire e conoscere, in un approccio che guarda anche alla sostenibilità e in una logica di coesione: tutto il territorio campano è fortemente attenzionato dall’amministrazione regionale».

Spazio anche a workshop, in collaborazione con Enit, e a numerosi convegni come quello – “UniCredit, Its e Imprese: opportunità di crescita per il turismo” – organizzato per venerdì 15 marzo alle 12 (Sala Tirreno) a cura di UniCredit, storico partner di Bmt. «La filiera del turismo può essere il principale driver dell’economia meridionale nei prossimi anni con particolare riferimento alle opportunità di lavoro per i giovani – commenta Ferdinando Natali, responsabile per il sud di UniCredit – Anche per questa ragione abbiamo investito nel progetto Next Generation Sud, con l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e fornire alle imprese adeguate professionalità da inserire nei propri organici».

Nei padiglioni espositivi ci saranno aree sia dedicate all’outgoing che all’incoming e saranno presenti i più importanti player del settore. «Il 2023 è stato un anno record sul fronte dei passeggeri che hanno deciso di trascorrere un’esperienza unica a bordo delle nostre navi – afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe Divisione Crociere Gruppo Msc – E nel 2024 abbiamo ulteriormente migliorato l’offerta per l’Italia, prevedendo la possibilità di scegliere tra 16 navi in partenza da 14 scali in 10 diverse regioni italiane. I crocieristi salgono a quota 4,2 milioni, al +5%, grazie a 1.075 scali effettuati in 14 porti italiani con 16 navi su un totale di 22 dell’intera flotta. Attediamo inoltre l’arrivo nel Mediterraneo di Explora I a giugno e del debutto di Explora II a luglio, le due navi del nuovo brand lusso del Gruppo. L’anno prossimo arriverà in flotta anche World America, terza nave alimentata a Gnl».

Folta, infine, la presenza di destinazioni straniere, anche extra Ue. L’area Cina, in particolare, raddoppia il proprio spazio espositivo con l’Ufficio nazionale del turismo cinese, la compagnia aerea Air China e il tour operator Chinasia by Idee per Viaggiare.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bmt Napoli