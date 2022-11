Via libera Mitur al credito d’imposta per le strutture ricettive

Nuova boccata d’ossigeno per il comparto turistico. È stato pubblicato, infatti, il decreto di autorizzazione per il riconoscimento del credito d’imposta per le strutture ricettive. Il via libera della Commissione Ue era giunto da alcuni mesi nel quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19.

Plauso del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che ha così commentato: «Abbiamo fatto ogni sforzo per giungere in tempo utile affinché chi ne ha diritto possano fruirne già in sede di pagamento delle imposte di novembre. Si tratta di un beneficio che consente di alleviare la carenza di liquidità dovuta ai rincari energetici che pesano fortemente sul comparto turistico».

Il decreto di autorizzazione è pubblicato sul sito Mitur e riguarda le strutture ricettive che hanno presentato istanza in riscontro all’avviso pubblico del 10 giugno 2022. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate sarà pubblicata la Risoluzione di istituzione del Codice Tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dell’agevolazione fiscale.