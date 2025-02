Viaggi a tema Disney: si evolve l’esclusiva Going

Lo stile del viaggio firmato Going rinforza l’esclusiva partnership con Disney Destinations International e propone itinerari nelle quattro destinazioni dei celebri parchi divertimento: Florida, California, Hawaii e Francia.

«Abbiamo scelto Going per qualità ed esperienza nel settore e per regalare insieme tante emozioni e sogni», ha dichiarato così Monica Astuti, country head Disney Experiences Italy e ha aggiungo che «la scelta è stata dettata anche dalla condivisione di valori e di un pubblico di riferimento comune. L’ingrediente “segreto” per noi è che il nostro brand in Italia è fortissimo sin dal lontano 1932. Nei nostri parchi si possono vivere esperienze immersive: significa “entrare nelle storie” dei personaggi più amati. E sono le storie stesse a prendere vita».

Per Going, infatti, si tratta di un altro passo nel percorso intrapreso tre anni fa nel realizzare prodotti di lusso accessibile con itinerari su misura dal taglio culturale, naturalistico e sempre di approfondimento. Allo stesso modo, Disney Destinations International continua a offrire nuove esperienze di viaggio per il mercato italiano scegliendo per la prima volta un partner di prestigio per la distribuzione dei parchi americani e, in particolare, di Walt Disney World a Orlando.

«Essere qui oggi vuol dire realizzare dei sogni e dare vita alla fantasia. I viaggi sono già dei sogni di per sé e quindi concretizzarli vuol dire sognare», ha detto Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going, che poi ha aggiunto: «È una partnership molto importante per noi. Tramite le agenzie promuoveremo i parchi all’intero dei nostri itinerari. Saranno viaggi personalizzati, esperienze immersive, collaborazioni con le attività di promozione del cinema d’animazione, e tanto altro. Stiamo costruendo combinazioni uniche su Orlando, Los Angeles, Honolulu, oltre che Parigi, con al centro proprio l’esperienza dei parchi tematici Disney, una nuova ed entusiasmante opportunità di costruire travel experiences indimenticabili, per viaggi su misura poliedrici e unici».

Messaggio ribadito anche dalla presenza di Domenico Pellegrino, ceo gruppo Bluvacanze, che ha detto: «Questa partnership conferma un percorso intrapreso con tante componenti della galassia Disney. Con l’obbiettivo comune di portare il più possibile innovazione nel mercato turistico italiano. Non a caso saranno pianificati roadshow formativi per gli agenti di viaggi che venderanno questi pacchetti speciali. Ci teniamo a trasferire i valori condivisi con Disney e l’intenzione di “far sognare“. Io, per esempio, ho un animo fanciullesco e a me per primo è venuta voglia di prenotare».