Viaggi d’affari, Deutsche Bahn entra nei sistemi BizAway

BizAway ha annunciato una nuova partnership con Deutsche Bahn, operatore ferroviario privato della Germania. Una sinergia che permette a tutti quei professionisti che ogni anno si trovano a muoversi sul territorio tedesco di organizzare il proprio viaggio di lavoro in maniera semplificata, attraverso l’uso di un’unica piattaforma.

BizAway conferma in una nota di essere una “delle poche tmc dedicate al business travel a offrire la possibilità di prenotazione per i maggiori vettori ferroviari europei all’interno di un’unica piattaforma, come Trenitalia e Italo su territorio nazionale, Renfe e Iryo in Spagna, Snfc in Francia, Sncb in Belgio e Sbb/Cff/Ffs in Svizzera.

«Offrire la possibilità di prenotare anche con Deutsche Bahn ai nostri clienti è un grande successo – commenta Luca Carlucci, ceo e cofondatore di BizAway – Ci permette di dare alle aziende e ai viaggiatori una soluzione sempre più completa, in grado di garantire uno spostamento agile via treno in gran parte dell’Europa, senza il pensiero di dover acquistare biglietti di diversi vettori su piattaforme diverse».