Viaggi di nozze al +50% per i personal voyager Lab Travel-Euphemia

Andamento più che positivo per Lab Travel-Euphemia sul fronte dei viaggi di nozze, in crescita del 50% rispetto al 2022.

«Al pari di altre figure professionali legate al mondo dei matrimoni, come i wedding planner, gli stylist e i make-up artist, i nostri personal voyager garantiscono alle coppie la massima personalizzazione del viaggio – commenta l’ad di Euphemia Michele Zucchi – Parallelamente, la possibilità di comunicare con il consulente attraverso tutti i device e le tecnologie disponibili, incontrandolo dove e quando è più comodo, semplifica e velocizza tutto l’iter di prenotazione, evitando di aggiungere stress ai preparativi della cerimonia».

Tra le destinazioni più richieste si confermano gli Stati Uniti, il Sudafrica, con e senza estensioni mare sull’Oceano Indiano, e, sulla fascia più alta, il classico combinato Australia e Polinesia. Da segnalare anche l’Indonesia e la grande ripresa del Giappone.

Le scelte delle coppie sono equamente ripartite tra soggiorni in location esclusive e combinati tour e mare, generalmente su base individuale. La tendenza principale è di organizzare i viaggi di nozze con un lasso di anticipo che varia tra i sei e gli otto mesi prima della partenza.

«Spesso le coppie – dichiara Giulia Barroero, ad Lab Travel – sono confuse dall’eccesso di informazioni disponibili online e non riescono a orientarsi. Emerge chiaramente la necessità di poter contare su un professionista che sia in grado di riuscire ad interpretare le loro aspettative, trasformando in realtà i loro desideri: i Personal Voyager giocano un ruolo imprescindibile per disegnare il viaggio perfetto per ogni coppia».

A supporto del segmento nozze, Lab Travel Euphemia ha predisposto anche il servizio NozzeinLab, un portale per la gestione delle liste nozze che permette ad amici e parenti, attraverso un semplice clic, di consultare il programma di viaggio, inviare una dedica particolare e versare la quota regalo, scegliendo la modalità di pagamento che preferiscono.