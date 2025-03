Viaggi, il 22% dei clienti spenderà di più: ricerca ibis

C’è voglia di partire, di scoprire, di vivere esperienze che lascino il segno. Da più parti continuano ad arrivare segnali incoraggianti per il turismo del 2025. Secondo una ricerca di ibis, il 31% delle persone vuole viaggiare di più rispetto al 2024 e il 22% è pronto a effettuare maggiori spese per rendere le proprie vacanze indimenticabili.

Ma cosa spinge i viaggiatori di oggi? La risposta è semplice: le esperienze. Non più solo luoghi da visitare, ma emozioni da vivere. Dal sound di un festival musicale al fascino di un set cinematografico, dall’adrenalina di un evento sportivo all’esplorazione di tradizioni locali, il viaggio sta diventando sempre più un percorso personale, un’opportunità per vivere ogni destinazione in modo autentico.

Il rapporto “Go Get It: How Gen Z/Y Will Travel in 2025”, pubblicato dal brand dell’ospitalità in collaborazione con gli esperti di tendenze di viaggio Globetrotter, conferma che il turismo esperienziale è in piena ascesa. Per il 58% delle persone, le esperienze valgono più dei beni materiali.

Questo significa che sempre più viaggiatori scelgono le loro destinazioni in base a un evento, un’attività o un’emozione che vogliono vivere. Un concerto o una maratona in una capitale europea? Una serie di ristoranti stellati da provare? L’importante è che il viaggio non sia solo una pausa dalla routine, ma un’avventura da ricordare.

Secondo ibis, l’anno in corso sarà dominato dai grandi eventi. Dai festival musicali ai campionati sportivi, passando per i tour delle location di serie tv e film iconici, le occasioni per partire non mancheranno. E per chi vuole essere al centro dell’azione, ibis garantisce hotel a pochi passi dai principali eventi, offrendo ai viaggiatori la possibilità di immergersi nel mood senza pensieri.