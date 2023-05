Con Viaggi Levi alla scoperta dell’Asia Centrale, in tour con l’archeologo

L’Asia Centrale, terra degli “stan”, spazio vuoto sulla mappa per molti, è da oltre vent’anni un’area di grande interesse culturale, naturalistico che Viaggi Levi – che vanta un’esperienza di lungo corso nei viaggi culturali ed esplorativi – propone secondo il proprio inimitabile stile, alla scoperta di affascinanti e originali rotte.

Anche per la stagione 2023-2024 Viaggi Levi presenta un’ampia gamma di itinerari che conducono verso destinazioni insolite. I viaggiatori, durante il viaggio, potranno contare sul prezioso supporto di un archeologo che saprà rendere ancora più completa l’esperienza.

La programmazione include, infatti, un plus di grande livello – grazie al team di 10 archeologi – professionisti animati dalla passione per la cultura e la storia, oltre che guidati dall’entusiasmo di condividere la propria conoscenza con i viaggiatori. L’experience di viaggio diventa unica, miscelando i giusti ingredienti, dal valore storico-culturale che passa dalla cura dell’aspetto archeologico, alla scelta di itinerari insoliti e fuori dai circuiti più turistici.

Dallo scintillante lago Song Kol in Kirghizistan alla montuosa Pamir Highway in Tagikistan, questi territori racchiudono luoghi caratterizzati da un’antica cultura nomade (esperienza da non perdere: un soggiorno in un campo di yurte!), e paesaggi spettacolari (ovunque si posi lo sguardo, si ergono vette, alcune superano quota 7.000 metri di altitudine). Da qui transitava la Via della Seta, costellata di antiche città e caravanserragli…

Qualche esempio? I tour guidati da Fabrizio Crusco, archeologo del dipartimento di Arti Islamiche del Louvre, che condividerà la sua esperienza alla scoperta di Uzbekistan, Kazakistan e Mongolia.

Scorrono immagini di paesaggi incontaminati, moschee e mausolei scintillanti di maiolica turchese, slanciati minareti e piazze indimenticabili come quelle di Samarcanda, Bukhara e Khiva, sullo sfondo riecheggia il racconto di antiche tradizioni nomadi che incontrano l’ospitalità mediorientale offrendo un mix unico!

Per secoli percorsi da carovane, con Viaggi Levi saranno i moderni viaggiatori a vivere questi luoghi intrisi di fascino e storia.

Scopri di più sui viaggi archeologici firmati Viaggi Levi e Kel 12!