Viaggi nei “templi dello sport”: ci pensa Made by Turisanda

Nba, Mlb e Formula Uno: itinerari unici disegnati su misura per ogni viaggiatore. Made by Turisanda presenta, per tutti gli appassionati di sport, una serie di nuove proposte ed esperienze irripetibili alla scoperta degli eventi più importanti al mondo.

Per gli amanti del basket americano Made ha pensato a una proposta che comprende 5 notti a New York, con l’imperdibile visita al Madison Square Garden, la “Mecca” iconica della palla a spicchi, per assistere a una partita della squadra di casa, i New York Knicks. Oltre ai biglietti, il pacchetto prevede un’esperienza esclusiva prepartita con ingresso due ore prima dell’inizio del game per assistere in prima fila al riscaldamento delle squadre. Per scoprire di più sull’itinerario e sulle partite disponibili: https://www.turisanda.it/esplora/viaggi-eventi/viaggi-eventi-sportivi/nba-new-york-city.

Dal basket al baseball, Made propone un viaggio a New York di 5 notti con visita al leggendario Yankee Stadium per assistere a un match dei New York Yankees. Un itinerario che offre un mix unico di cultura, divertimento e sport alla ricerca dell’anima vera della città attraverso la scoperta di due tra i quartieri più famosi della Grande Mela: Harlem e il Bronx. Per maggiori indicazioni https://www.turisanda.it/esplora/viaggi-eventi/viaggi-eventi-sportivi/mlb-baseball-new-york-city.

Infine, Made ha preparato un viaggio attraverso le più importanti tappe del Mondiale 2024 di Formula Uno. Le proposte di Made by Turisanda, da 2 o 3 notti in hotel 4 o 5 stelle, prevedono week-end in alcuni dei circuiti più famosi: da Monza a Monaco, passando dal Messico fino ad Abu Dhabi, Singapore e la Spagna. I partecipanti avranno l’esclusivo accesso alla Fan Zone e alla Pit Lane, accanto alle scuderie e ai piloti. Per i dettagli: https://www.turisanda.it/esplora/viaggi-eventi/viaggi-eventi-sportivi/formula1-experience.