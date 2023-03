Viaggi “safe”: due polizze assicurative dal t.o. Go World

Rivoluzione assicurativa in casa Go World e Tois Broker. Il gruppo di tour operator lancia sul mercato due nuove polizze, integrabili tra loro, con un nuovo focus: Go World Safe e Go World Safe Plus, con l’obiettivo di garantire al cliente di prenotare senza pensieri e poter cancellare per qualsiasi motivo. La partnership è operativa da fine 2022 e comprende la Rc professionale per i cinque tour operator del gruppo e le polizze viaggio a copertura di tutta la programmazione.

La polizza annullamento All Risk è ora inclusa nella quota di iscrizione, insieme a un’ampia gamma di rischi assicurati. E’ semplice e chiaro accedere a moduli integrativi per garantire ai clienti la massima libertà di prenotazione e successiva modifica e massimali spese mediche elevati con garanzie robuste ed esclusive. Anche il post vendita è affidato a Tois, sempre vicina alle agenzie di viaggio nel rapporto con le compagnie di assicurazioni.

«Con Go World Safe e Go World Safe Plus, vogliamo offrire alle agenzie il vantaggio del proprio potere di acquisto in tutti gli ambiti di prodotto», spiega Marco Berettini, direttore commerciale di Go World.

«Per noi qualità del prodotto e assistenza offerta al cliente sono i valori più importanti – osserva Ludovico Scortichini, presidente di Go World – Per questo abbiamo scelto di affidarci a Tois, che garantisce le giuste prospettive in termini di innovazione delle coperture assicurative, sensibilità tecnica e servizio alle agenzie».