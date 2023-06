Viaggia nella direzione del cambiamento con Tgv InOui

Tgv InOui incoraggia i viaggiatori ad effettuare spostamenti più sostenibili con un impatto ambientale pari al 98% di emissioni di Co2 in meno rispetto all’aereo.

Il treno Tgv InOui, ad alta velocità ed alimentato elettricamente, permette quindi ai viaggiatori eco-consapevoli di viaggiare con un mezzo di trasporto sostenibile e green, nel rispetto dell’ambiente ma senza rinunciare alla comodità e al relax.

Il lavoro di Tgv InOui sulla sostenibilità riguarda però ogni aspetto del viaggio, dall’impegno ad eliminare la plastica da tutti i materiali per il consumo di cibo e bevande a bordo dei treni per favorire l’ambiente, all’utilizzo di prodotti di ristorazione selezionati da produttori italiani e francesi.

In questo modo, Tgv InOui vuole aprire ancora più la strada verso un modo di viaggiare che sia ecologico, pratico ed economico, in linea con le esigenze crescenti dei propri viaggiatori, attenti all’ambiente e all’impatto delle proprie azioni, per lasciare un mondo più pulito alle prossime generazioni.

Tgv InOui si dimostra così il partner di viaggio ideale attento alle esigenze dei passeggeri grazie ai propri servizi ad alta velocità, a prezzi convenienti e a basso impatto ambientale, affermandosi come operatore della mobilità sostenibile.

La Carta Avantage che ti porta nel cuore di Parigi

Tgv InOui dà la possibilità di salire su un treno nel cuore delle città per arrivare nel cuore di Parigi. Scegliendo Tgv InOui – che collega l’Italia e la Francia con 3 treni giornalieri a/r tra Milano, Torino, Oulx e Parigi, rispettivamente in sole 7.04, 5.31 e 4.38 ore – è possibile arrivare alla stazione di Gare de Lyon, collocata nel centro della città, così che una volta scesi dal treno si possa già iniziare a scoprire le bellezze della capitale francese, senza doversi preoccupare di ulteriori spostamenti.

Con prezzi accessibili e offerte dedicate ad ogni tipo di viaggiatore come ad esempio la Carta Avantage al prezzo di 49 €, Tgv InOui permette di viaggiare tra l’Italia e la Francia, ma anche in tutta Europa, non subendo il caro-prezzi.

Tutte le info: https://mytraintravel.com/