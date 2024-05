Viaggiatori Lgbtq+, ne difenderemo sicurezza e diritti

Ho appreso con preoccupazione l’avviso emesso dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti riguardante potenziali minacce contro la comunità lgbtq, sia a livello nazionale che internazionale. Questo avviso sottolinea le crescenti preoccupazioni che tutti noi condividiamo riguardo la sicurezza della comunità lgbtq+ in un mondo sempre più instabile.

L’aumento di sentimenti xenofobi e omofobi ha indubbiamente contribuito a un incremento di episodi discriminatori. Questo nuovo avviso può comprensibilmente causare esitazione tra i viaggiatori lgbtq+, influenzando la libertà della comunità e la voglia di esplorare e connettersi a livello globale.

Come European lgbtq travel alliance, siamo profondamente preoccupati per questi sviluppi. Speriamo ardentemente che le nostre democrazie occidentali mature non solo mantengano, ma anche potenzino le tutele e i diritti dei gruppi minoritari. È cruciale che restiamo uniti per la salvaguardia dei progressi che abbiamo fatto. La nostra alleanza europea è impegnata a mantenere un’attenzione vigile su queste questioni. Comprendiamo che i diritti, una volta conquistati, devono essere diligentemente protetti, poiché non possono mai essere dati per scontati.

La recente mappa di Ilga-Europe, che evidenzia lo stato dei diritti lgbtq, mostra chiaramente la disparità tra l’Europa nord-occidentale e parte dell’Europa centrale più progressiste rispetto alle regioni nord-orientali e sud-orientali. Questa disparità sottolinea il notevole lavoro che ancora ci attende.

Purtroppo, ci troviamo di fronte a nubi minacciose all’orizzonte. Ma è in momenti come questi che la nostra determinazione deve essere più vigorosa. Continueremo a difendere la sicurezza e i diritti dei turisti lgbtq, per fare in modo che i loro viaggi siano i più appaganti possibile.