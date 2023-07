Vietnam, il visto turistico ora è valido per 45 giorni

Il Vietnam amplia la durata dei soggiorni per i turisti con nuove regole per i visti turistici con l’obiettivo di accelerare la ripresa del settore.

Il 24 giugno scorso, infatti, il governo vietnamita ha introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di visti d’ingresso per cittadini stranieri.

A partire dal prossimo 15 agosto, infatti, i cittadini dei Paesi che beneficiano dell’esenzione del visto di ingresso (compresa l’Italia) potranno fare ingresso in Vietnam senza necessità di visto per un soggiorno che può arrivare fino a 45 giorni. Prima di questa norma il visto turistico era valido per soli 15 giorni.

Inoltre, sempre a partire dal 15 agosto 2023, sarà possibile ottenere online un visto ad ingresso multiplo per turismo (il cosiddetto e-visa) per soggiorni sino a 90 giorni. Il visto va richiesto tramite la piattaforma https://immigration.gov.vn.

La notizia, rilanciata da alcune agenzie di stampa specializzate sull’Asia, è stata ufficializzata anche dal portale Viaggiare Sicuri del ministero degli Esteri italiano.

Il governo locale ha motivato la scelta sostenendo che “dall’attuazione della fase pilota del visto elettronico nel 2017, il numero di stranieri che lo richiedono è in costante aumento. Tuttavia, a causa dell’attuale breve durata di 30 giorni, il visto elettronico non ha attratto turisti stranieri come avevamo previsto. Per quanto riguarda i visti turistici, invece, abbiamo notato che i turisti provenienti da mercati come l’Europa preferiscono compiere vacanze più lunghe di 15 giorni”.