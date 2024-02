Virgin Voyages annulla la stagione di crociere in Australia

Non ci sarà la seconda stagione invernale di crociere per Virgin Voyages in Australia. Una decisione legata alle crescenti tensioni in Mar Rosso.

“Sulla base dei pareri regionali e governativi che abbiamo ricevuto, rimaniamo molto preoccupati per la potenziale escalation del conflitto nel Mar Rosso nei prossimi 12 mesi”, afferma la compagnia.

Ciò significa che Virgin Voyages eliminerà i viaggi di riposizionamento di Resilient Lady tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 tra Europa e Australia e la sua seconda stagione di navigazione in Australia.

“La situazione presenta rischi inaccettabili per il passaggio sicuro attraverso la regione per i nostri marinai, l’equipaggio e la nave. Di conseguenza, non ci è rimasta altra scelta se non quella di annullare i nostri piani per la stagione di viaggio 2024/25 per Resilient Lady”, continua la nota.

La nave concluderà la sua stagione mediterranea il 20 ottobre 2024. Da lì, salperà per San Juan, Porto Rico, per crociere ai Caraibi di 7, 8, 10 e 11 notti. Tra le tappe: St. Maarten, St. Vincent, Colombia e Dominica.

“Stiamo valutando le opzioni per tornare in Australia e nella regione Asia Pacifico una volta che le opportunità di riposizionamento regionale diventeranno più sostenibili”.

I clienti interessati dai cambiamenti hanno la possibilità di riprenotare un’altra crociera oppure optare per un rimborso completo.