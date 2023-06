Visit Finland rinnova la partnership con Aigo per il trade

Aigo riconfermata quale rappresentante sul mercato italiano per le attività trade per Visit Finland. L’agenzia milanese, che aveva già ricoperto in passato l’incarico di Market Representative Italy per Visit Finland, si occuperà delle attività rivolte al trade e agli operatori professionali.

Heli Saari, account manager Spain, Italy, France & Sweden per Visit Finland è soddisfatto per il rinnovato sodalizio: «L’Italia è un mercato molto importante per il turismo incoming finlandese. Nel 2022 abbiamo registrato 160.258 pernottamenti di viaggiatori italiani in Finlandia, +12% rispetto all’anno precedente. Una crescita che ci proietta verso gli oltre 180.282 pernottamenti del 2019: sarà determinante il supporto agli operatori del turismo e per i servizi di marketing che ci fornirà Aigo, partner che già conosciamo e con il quale abbiamo sviluppato un rapporto di reciproca fiducia».

«Siamo felici di riattivare una bella collaborazione – osserva Massimo Tocchetti, presidente Aigo – specie con una meta interessante e dal grande potenziale come la Finlandia, perfetto per gli amanti dell’outdoor e delle tradizioni nordiche. Il Paese gode di paesaggi incontaminati, ha una popolazione multiculturale e incredibilmente ospitale, tradizioni vivide e una cucina di ottimo livello. Il nostro impegno è farla scoprire e vivere attraverso un mix di attività B2B e B2B2C rivolte agli intermediari del turismo che, siamo certi, porteranno una crescita sostanziale nei numeri di arrivi dall’Italia. Punteremo soprattutto sulla stagione estiva, che è straordinaria a queste latitudini e ancora pochi conoscono».