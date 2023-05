VisitFlanders, Sainaghi: «Valorizziamo il territorio, dall’arte al cicloturismo»

L’arte dei grandi Maestri Fiamminghi, il fascino medioevale delle città, la cultura della bicicletta e quella gastronomica, tra cui spicca la cultura della birra, sono gli argomenti su cui si costruiscono la storia e la cultura delle Fiandre.

Alla base della strategia di promozione di VisitFlanders, ente del turismo delle Fiandre, vi sono le connessioni tra persone, luoghi ed esperienze, con uno sguardo alla qualità dei visitatori.

«Il turismo ha il compito di valorizzare le diverse identità del territorio e di mettere queste in contatto con i visitatori – specifica Giovanna Sainaghi, direttore di VisitFlanders per l’Italia – Scopo dell’ente è quindi quello di rafforzare questo potere del turismo affinché le Fiandre possano prosperare e diventare una vera e propria flourishing destination. Nel 2023 i viaggiatori culturali vedranno affiancare ai grandi nomi del rinascimento e del barocco fiammingo, anche le opere di James Ensor, il più importante rappresentante del simbolismo belga, con iniziative che a partire dal dicembre 2023 e fino a settembre 2024 si estenderanno da Ostenda ad Anversa».

Nel 2024, infatti, cadranno i 75 anni dalla morte dell’artista, uno dei padri del modernismo, vissuto proprio a Ostenda, sulle rive del Mare del Nord. Per l’occasione, l’inconsueto artista verrà ricordato con un programma culturale ricco di mostre e iniziative, programma che prenderà il via il 12 dicembre con un evento “carnevalesco” e sfilate in puro stile Ensor.

Insomma, un anno da non perdere per i turisti che amano l’arte e che vogliono essere circondati dai luoghi dove gli artisti l’hanno concepita e vissuta: castelli-museo, tenute immerse nel verde, giardini disseminati lungo la regione, tutte destinazioni che amplificano il concetto di turismo esperienziale.

«Fiandre significa anche ciclismo – prosegue Sainaghi – con le grandi Classiche del Nord, e il cicloturismo. Di recente abbiamo lanciato nove itinerari ciclabili iconici, tracciati che permettono di percorrere tutte le Fiandre andando a toccare le tappe da non perdere della destinazione. Per i più sportivi il prodotto in cima alla lista dei desideri resta il Giro delle Fiandre e con esso tutti gli itinerari nelle Ardenne fiamminghe, con il pavé e i famosi “muri”, le pendenze che ogni anno disegnano una capitolo nella storia del ciclismo professionistico. La due ruote, però, permette di arrivare anche a destinazioni meno note, come per esempio i castelli, un prodotto turistico della regione che abbiamo iniziato a raccontare e promuovere da quest’anno. In particolare, l’itinerario lungo il fiume Schelda, lungo il quale si trovano tante dimore storiche, anche inaspettate, da raggiungere in modalità “slow”, in bici ma volendo anche a piedi».